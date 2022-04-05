Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Körfez ülkelerinden acil ekonomik yardım talep etti Açıklaması - Son Dakika
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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Körfez ülkelerinden acil ekonomik yardım talep etti Açıklaması

05.04.2022 00:16
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Körfez ülkelerinden acil ekonomik yardım talep etti Açıklaması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesine "acil ekonomik destek paketi" için Körfez'deki Arap ülkelerine çağrıda bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesine "acil ekonomik destek paketi" için Körfez'deki Arap ülkelerine çağrıda bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye Arap ülkelerine hitaben bir mesaj yayımladı.

Ülkesindeki savaşın etkilerinin sınırlarını aşarak Körfez bölgesini de etkilediğine işaret eden Hadi, Yemen'in Arap ekseninde kalması için Körfez ülkeleri vatandaşlarının da Yemenlilerin saflarında can verdiğini ifade etti.

KİK ülkelerine Yemen'in onurlu halkına acil ekonomik destek paketi sunmaları çağrısında bulunan Hadi, "Yemen'deki kardeşleriniz, bu yıkıcı savaş sebebiyle açlık, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşuyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede uzun yıllardan beri hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilere de çağrıda bulunan Hadi, Husi milisleri "Yemen'de demokratik ve ulusal cumhuriyetin değerlerine bağlı siyasi bir oluşum olmaya" davet etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Körfez ülkelerinden acil ekonomik yardım talep etti Açıklaması - Son Dakika


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