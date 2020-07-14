Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı - Son Dakika

Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı

Yemen'de silahlı kabile güçleri, ülkenin batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlere mensup 9 kişiyi alıkoydu.

Yemen'de silahlı kabile güçleri, ülkenin batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlere mensup 9 kişiyi alıkoydu.

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Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Yemen'in batısındaki Sabiha kabilesine bağlı silahlı kişiler, BAE destekli ve Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerine mensup 9 kişiyi kaçırdı.

Aynı kaynak, bu olayın Ulusal Direniş Güçlerinin, bazı kabile mensuplarını casusluk yaptığı iddiasıyla alıkoymasına karşı bir misilleme olduğunu belirtti.

Ulusal Direniş Güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sabiha kabilesi sözcüsü Ahmed Atıf, kabileye mensup 2 kişinin kaçırılmasına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, Salih güçlerinin "ateşle oynadığını", bu durum karşısında "eli kolu bağlı durmayacaklarını" ifade etmişti.

Foto muhabirinin serbest bırakılması çağrısı

Öte yandan Yemenli Gazeteciler Sendikası, ülkenin doğusundaki Hadramevt'te yaklaşık 50 gündür gözaltında tutulan foto muhabiri Abdullah Bekir'in serbest bırakılmasını istedi.

Sendika, yaptığı yazılı açıklamada, Hadramevt yerel makamlarına, yaklaşık 50 gündür yasa dışı şekilde gözaltında tutulan foto muhabiri Bekir'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hadramevt Valisi Tümgeneral Ferac el-Bahseni'nin medya heyetinde görev yapan foto muhabiri Bekir'in mayıs ayı sonlarında gözaltına alınmasından bu yana yerel makamlar tutuklamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Abdullah Salih, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
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