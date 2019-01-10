Son Dakika Haberleri: Yemen Hükümetinden Husilere "Stockholm Anlaşmasını Tehdit Ettiği" Suçlaması

Yemen Hükümetinden Husilere "Stockholm Anlaşmasını Tehdit Ettiği" Suçlaması

9 dakika önce

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçladığı Husilerin, İsveç'in Stockholm kentinde varılan anlaşmayı tehdit ettiğini belirtti.

Yemen Hükümetinden Husilere
Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçladığı Husilerin, İsveç'in Stockholm kentinde varılan anlaşmayı tehdit ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dünkü oturumunun ardından sosyal paylaşım sitesindeki Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yemani, "Stockholm Anlaşması'nın üzerinden bir ay geçmesine rağmen Husiler, uzlaşmaya yanaşmamakta ısrar ediyor, Hudeyde kenti ve limanlarından çekilmeyi reddediyor." ifadelerini kullandı.

Husilerin, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşma ile ülkedeki siyasi süreç için atılacak adımları tehdit ettiğini kaydeden Yemani, Husileri, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması" için çalıştığını ve barış istememekle suçladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BMGK önünde dün yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Yemen'deki çatışma taraflarının Hudeyde'deki ateşkese büyük ölçüde riayet ettiğini belirtmişti. Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın Yemen halkına, "uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaları bitirmek istediği" mesajını verdiğini aktarmıştı.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme adımı tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: AA

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