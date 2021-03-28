Yemen: Husilerin Riyad'ın barış girişimine saldırılarını artırarak yanıt vermesi İran'a bağlılığını gösteriyor - Son Dakika

Yemen: Husilerin Riyad'ın barış girişimine saldırılarını artırarak yanıt vermesi İran'a bağlılığını gösteriyor

28.03.2021 16:27
Yemen: Husilerin Riyad'ın barış girişimine saldırılarını artırarak yanıt vermesi İran'a bağlılığını gösteriyor, System.String[]

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın başlattığı "barış" girişimine Husilerin saldırılarını artırarak karşılık vermesinin "söz konusu milislerin İran'ın gündemine olan bağlılığını teyit ettiğini" söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın başlattığı "barış" girişimine Husilerin saldırılarını artırarak karşılık vermesinin "söz konusu milislerin İran'ın gündemine olan bağlılığını teyit ettiğini" söyledi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Bin Mübarek, BM Temsilcisi'yle Yemen'deki krizin çözümü için Suudi Arabistan'ın sunduğu barış girişiminin başarılı olmasının yollarını görüştü.

Yemen hükümetinin söz konusu barış girişimini desteklediğini yineleyen Bin Mübarek, "Husilerin, bu girişime saldırılarını tırmandırarak yanıt vermesi milislerin bölgenin güvenliği ve istikrarını sarsan İran'ın gündemine ne kadar bağlı olduğunu teyit ediyor." dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise Yemen hükümetinin kapsamlı çözüm ve müzakereyle savaşın sonlandırılmasını amaçlayan barış çabaları karşısındaki tutumunu takdir etti.

Griffiths, Yemen'deki savaşın sona ermesi ve insani krizin etkilerini hafifletmek için diplomatik çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için yeni bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Yemen hükümeti söz konusu adımı desteklerken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu. İran da Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimini desteklediğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son zamanlarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırılarda artış olduğu görülüyor.

Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen: Husilerin Riyad'ın barış girişimine saldırılarını artırarak yanıt vermesi İran'a bağlılığını gösteriyor - Son Dakika


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