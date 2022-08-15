Yemen'in Şebve ilinde çatışmalar yeniden alevlendi - Son Dakika
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Yemen'in Şebve ilinde çatışmalar yeniden alevlendi

15.08.2022 22:18
Yemen'in Şebve ilinde çatışmalar yeniden alevlendi

Yemen'in güneyindeki Şebve vilayetinde hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasındaki çatışmaların yeniden alevlendiği bildirildi.

Yemen'in güneyindeki Şebve vilayetinde hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasındaki çatışmaların yeniden alevlendiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve'nin merkez kenti Atak'tan 30 kilometre uzaklıktaki Karan el-Varak bölgesinde GGK yanlısı "Amalika" ve "Şebve Savunma Güçleri" ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çatışmalar çıktı.

Şebve ve Hadramevt vilayetleri üzerinden Suudi Arabistan'a bağlanan uluslararası yolda yaşanan çatışmalar sırasında hükümet güçlerine ait noktalar, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Şebve'deki çatışmaların, GGK yanlısı güçlere ülkenin batı kıyılarından gelen takviye birlikler sonrası yeniden başladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili hükümet makamlarından ya da GGK'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Abu Dabi ve Riyad'a gidiyor

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BAE ve Suudi Arabistan'ı kapsayacak bir bölge turu için geçici başkent Aden'den ayrıldı.

Haberde, söz konusu ziyaretin "Abu Dabi ve Riyad'ın Yemen'deki meşru yönetime verdiği destek çerçevesinde oynadığı etkin rol doğrultusunda gerçekleştiği" ifade edildi.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

BAE destekli GGK yanlısı güçler, birkaç gün süren çatışmaların ardından 11 Ağustos'ta Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, hükümete bağlı birlikler ile GGK yanlısı güçler arasında 8 Ağustos'ta patlak veren ve aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açan çatışmaların soruşturulması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

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