Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin "işgal faaliyetlerine" direnme çağrısı - Son Dakika

Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin "işgal faaliyetlerine" direnme çağrısı

13.10.2020 00:03
Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin

Yemen hükümet yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke topraklarını işgal faaliyetlerine direnilmesi çağrısında bulundu.

Yemen hükümet yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke topraklarını işgal faaliyetlerine direnilmesi çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin hükümetin mali kaynaklardan yararlanmasını engellemeye çalıştığını belirtti.

Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu'nun, her fırsatta BAE güçlerinin, ilin doğusunda yer alan Balhaf doğal gaz tesisinden çıkmalarını istediğini hatırlatan Rahbi, BAE'nin ise doğal gaz ihracını önlemek için kasıtlı şekilde Balhaf tesisindeki çalışmaları askıya aldığını vurguladı.

BAE'nin hiçbir çağrıyı kabul etmediğini ve bazı işgal faaliyetlerine devam ettiğini belirten Rahbi, bu nedenle söz konusu faaliyetler karşısında direnmek ve onu bundan alıkoymak gerektiğini kaydetti.

İran destekli Husilerin Şebve'yi ele geçirmesinin ardından Balhaf Limanı ve ildeki petrol sahaları 2015'ten beri çalışmalarını durdurmuştu.

Husilerin limandan çıkarılmasının ardından BAE destekli güçler, 2017'den bu yana limanı kontrolü altında tutuyor ve yeniden faaliyete geçmesini engelliyor.

Yemen hükümeti, BAE'yi ülkede kendi çıkarlarına hizmet etmekle ve meşru güçlere muhalif paralel grupları silahlandırmakla suçlarken, bu ithamlar, Abu Dabi yönetimi tarafından reddediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli hükümet yetkilisinden, BAE'nin 'işgal faaliyetlerine' direnme çağrısı - Son Dakika

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