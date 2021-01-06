Yemenli siyasi partiler, körfez uzlaşısının ülkelerine olumlu yansımaları olmasını umuyor - Son Dakika

Yemenli siyasi partiler, körfez uzlaşısının ülkelerine olumlu yansımaları olmasını umuyor

06.01.2021 23:45
Yemenli siyasi partiler, körfez uzlaşısının ülkelerine olumlu yansımaları olmasını umuyor, System.String[]

Yemen'de 13 parti ve siyasi güç, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Yemen'de 13 parti ve siyasi güç, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, yapılan ortak yazılı açıklamada, 2017 yılında başlayan körfez krizinin Yemen meselesi de dahil çeşitli meseleleri etkilediği belirtildi.

Körfezde sağlanan uzlaşının, Yemen halkı ve meşru hükümetini destekleme konusunda olumlu yansımaları olmasının umulduğu aktarılan açıklamada, uzlaşının ayrıca, Husilerin Yemen halkına yönelik işlediği suçları durdurma konusunda da etkili olmasının istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, körfez uzlaşısının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilerle mücadelesinin daha da aktif hale gelmesinin ümit edildiği kaydedildi.

Açıklamanın altına imza atan partiler arasında, Genel Halk Kongresi, Islah Partisi, Adalet ve İnşa Partisi, Barışçıl Değişim İçin Nahda Partisi, Ulusal Dayanışma Partisi, Er-Reşad Birliği ve Yemen Sosyalist Partisi gibi siyasi güçler bulunuyor.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Körfez, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli siyasi partiler, körfez uzlaşısının ülkelerine olumlu yansımaları olmasını umuyor - Son Dakika


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