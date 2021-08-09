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Yemenliler, tüpgazın karaborsaya düşmesi sonucu çareyi "odun ateşi" kullanmakta buldu - Son Dakika

Yemenliler, tüpgazın karaborsaya düşmesi sonucu çareyi "odun ateşi" kullanmakta buldu

09.08.2021 12:09
Yemenliler, tüpgazın karaborsaya düşmesi sonucu çareyi

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ve yıllardır devam eden iç savaşın gölgesindeki Yemen'de halkın yaşadığı insani krizlere bir yenisi eklendi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ve yıllardır devam eden iç savaşın gölgesindeki Yemen'de halkın yaşadığı insani krizlere bir yenisi eklendi. Yemenliler, tüp fiyatlarındaki artış ve tüpün karaborsaya düşmesi nedeniyle yemeklerini odun ateşinde hazırlamaya başladı.

Ülkede savaş patlak vermeden önce 500 riyal (yaklaşık yarım dolar) olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı günümüzde 9 bin 500 riyale (yaklaşık 10 dolara) yükselmiş durumda. Devletin tüp fiyatını 5 bin riyal (5,5 dolar) olarak belirlemesine rağmen karaborsa fiyatları geçerliliğini koruyor.

Uzun süredir yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybına tanık olan Yemen halkı da karaborsaya düşen tüp yerine yemek pişirmek için odun ateşi gibi ilkel yöntemlere başvuruyor.

"Devletin belirlediği fiyatlarda tüp bulunmuyor"

Yemenli vatandaş Hüseyin el- Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüp gazı temin etme meselesi, son zamanlarda maruz kaldığımız en büyük sorunlardan biri. Karaborsaya düşen tüpü devletin belirlediği fiyatlarda bulamıyoruz." dedi.

"Pek çok aile, tüp alamadığı için odun ateşi gibi alternatif yollara başvuruyor." diyen Hac, geçici başkent Aden, çevre iller ve Hudeyde gibi yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde odun ateşinin zaman zaman boğulmalara yol açtığına işaret ediyor.

Karaborsa satış yapanların elinde her gün tüp bulunması şaşırtıyor

Yemenliler, yetkililer tarafından belirlenen bayilerde günlerce bazen de bir ay tüp bulamazken karaborsa satışların yapıldığı yerlerde her gün tüp olması karşısında şaşkınlıklarını ifade ediyor.

Vatandaş Abdulcebbar Ali Selam, "Satışa izin verilen yerlerde tüpgazın haftalarca olmaması çok üzücü. Buna rağmen karaborsada rahatlıkla bulunuyor." dedi.

Bunun sebebinin, Marib'den gelen gaz tankerlerinin ilgili kurumlar tarafından denetlenmemesi ve takip edilmemesi olduğunu savunan Selam, gazın çoğunun karaborsacıların eline düştüğünü, onların da fiyatı katlayarak sattıklarını söyledi.

Alternatif çözüm arayışları

Adenli Saide eş-Şemsi de tüp bulmakta zorlandıkları ve karaborsa fiyatları da çok yüksek olduğu için ateş yakmak amacıyla odun kullandıklarını ifade etti.

Şemsi, şehirde yaşayanların ise odun bulmakta zorlandığına dikkati çekerek, kırsalda yaşayanların bu konuda az da olsa şanslı olduğunu dile getirdi.

Dağıtımda yaşanan sıkıntılar

Tüp bayisi bulunan Nasır Kasım el-Müslümani de tüpgaza ulaşımda yaşanan sıkıntının sebeplerini anlattı.

Pek çok ailenin, bulamayacağı endişesiyle tüpleri depoladığını, bu durumda pek çok kişinin de mahrum kaldığını belirten Müslümani, ülkedeki iç savaşın da tüp krizinin katlanarak artmasına yol açtığını dile getirdi.

Müslümani ayrıca her bir vilayet için belirlenen tüp sayısının dağıtımı sürecinde de bazı sorunlar ve aksaklıklar yaşandığına, tüplerin karaborsacıların eline düştüğüne dikkati çekti.

Yemen'deki çatışmalar, ülkenin petrol ve gaz kaynakları ile sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatından elde ettiği gelirlere de darbe indirdi. Resmi verilere göre, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında yaşanan aksaklıklar 6 milyar dolardan fazla zarara yol açtı.

Yemen'deki iç savaş

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Karaborsa, Yemen, Savaş, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenliler, tüpgazın karaborsaya düşmesi sonucu çareyi 'odun ateşi' kullanmakta buldu - Son Dakika


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