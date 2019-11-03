Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı tarafından "Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı" ödülüne layık görülen Yeni Adana gazetesi, İstanbul'da düzenlenen törende ödülünü aldı.



Yeni Adana Gazetesi adına Yazıişleri Müdürü Cihat Ovalı'nın katıldığı törende Ovalı ödülü Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Karaveli'in elinden aldı.



Yeni Adana gazetesine ödülünü veren Gazeteci, Yazar ve Araştırmacı Orhan Karaveli yaptığı konuşmada, Yeni Adana'nın ödül almasından çok etkilendiğini belirterek, "Dolayısıyla ben naçizane 70 yıllık bir gazeteci olarak yeni Adana'nın seçilmesindeki isabet, burada bütün gücümle haykırmak istiyorum. Çok doğru yapılmıştır. Bir gün Türkiye'de bütün gazeteler şunun bunun emrinde değil ama memlekete hizmet yolunda her şeyi göze alarak çalışsınlar" dedi.



Yeni Adana Gazetesi Yazıişleri Müdürü Cihat Ovalı da konuşmasında gazeteyi ödüle layık gören Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na şahsı ve gazetesi adına teşekkür etti.



Ödül töreninden sonra Enbe Orkestrası bir konser verdi. - ADANA