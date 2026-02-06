Yeni Altyapı ile Bisiklet Sporuna Destek - Son Dakika
Yeni Altyapı ile Bisiklet Sporuna Destek
06.02.2026 11:17
Türkiye Bisiklet Federasyonu, genç sporcular için yeni bir altyapı havuzu oluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, olimpik düzeyde bisiklet sporcularının yetiştirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yeni bir altyapı havuzu oluşturduklarını bildirdi.

Konya'da 1-5 Şubat'ta düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için kente gelen Müftüoğlu, AA muhabirine, şampiyonanın çok iyi geçtiğini, Konya Olimpik Veledromu'nun çok daha büyük organizasyonları hak ettiğini söyledi.

Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçildiğini anımsatan Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu başarı üzerine burada bir Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Biz de bundan sonra burada daha çok zaman geçirerek, altyapıya önem vereceğiz. Bundan üç hafta önce 100 civarında 13-15 yaş aralığındaki bisiklet sporcularını buraya getirdik. Yeni bir altyapı havuzu oluşturduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile altyapıda neler yapmamızla ilgili planları yaptık. Hakkari'de, Van'da, Karadeniz'de nerede varsa yeter ki bir ışık görelim o sporcuları buraya getirip Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ile destekleyeceğiz."

Müftüoğlu, bu sporcuları gerekirse Konya Olimpik Veledromu'nun tesislerinde ağırlayarak, öğrenimlerine de Konya'da devam etmelerini sağlayabileceklerini dile getirdi.

"Burada dünya kupası düzenlemek istiyoruz"

Bisiklette zamanla daha iyi noktalara geldiklerini vurgulayan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ve bu yıl sonuç listesine baktım. Ramazan Yılmaz, hakemle ilgili bir sorun yaşamasaydı derece alabilirdi. Çünkü çok iyi durumdaydı. Dünkü omnium yarışında inanılmaz bir başarı gösterdi, önemli sporcuları geçerek 13. oldu. Bu derece olimpiyatlara gitmeyle ilgili çok önemli bir sonuç. 2028 olimpiyatlarıyla ilgili hazırlık yapıyoruz. Olimpiyatlara gideceğimiz yıllarda burada dünya kupası düzenlemek istiyoruz."

Kaynak: AA

