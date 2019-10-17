Yeni amfiler mühendislerin hizmetinde

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde, 140 öğrenci kapasiteli 2 adet amfi ve 60 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.



Mühendislik Fakültesi'nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Aşure günü etkinliğiyle birleştirilen açılışa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Şefik Diler, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



"Mühendisler, iş yükünü alan kahramanlardır"



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mühendislik Fakültesi'nin ve mühendisliğin önemine değindi. Ünal, "Ülkelerin gelişmesinde büyük rol oynayan bireyleri yetiştirmesi bakımından çok önemli bir yere sahip olan Mühendislik Fakülteleri, aynı zamanda araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, kritik- analitik düşünce yapısına sahip ve yenilikçi bireyler yetiştirerek bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavramamıza büyük katkılar sağlar. Nerede teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden bir gelişme varsa orada mutlaka bir mühendisin izine rastlarsınız. Bugün tıptan ekonomiye, teknolojiden gıdaya, tarımdan hayvancılığa, aklımıza ne gelirse bütün gelişmelerin altında mühendislerin emeğini görürüz. Kendileri çok çalışarak başkalarının iş yükünü alan kahramanlardır onlar" diye konuştu.



Üniversite yönetimi olarak Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin öğrenim koşullarını iyileştirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Rektör Ünal, "Tamamlanan projeyle daha sağlıklı koşullarda eğitim-öğretime devam etmeleri için iki adet amfiyi ve bilgisayar laboratuvarını akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Umarım bu sınıflarda yetişecek mühendisler, yapacakları çalışmalarla Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak, Milletimizin göğsünü kabartacak buluşlara imza atacaklardır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA