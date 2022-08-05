ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye "diyalog" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye "diyalog" çağrısı

05.08.2022 13:51
ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye "diyalog" çağrısı

Yeni atanan ABD'nin Seul Büyükelçisi Philip Goldberg, Kuzey Kore yönetiminin ABD'nin diyalog çağrısına olumlu karşılık vermesini beklediğini söyledi.

Yeni atanan ABD'nin Seul Büyükelçisi Philip Goldberg, Kuzey Kore yönetiminin ABD'nin diyalog çağrısına olumlu karşılık vermesini beklediğini söyledi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının haberine göre Goldberg, Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se ile yaptığı görüşmede Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için diplomasinin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang yönetimine uygulanan yaptırımlarla ilgili koordinatörlük görevini de yürüten Goldberg, "Hedefimiz Kore Yarımadası'nı tamamen nükleersizleştirmektir. Şunu açıkça söylemeliyim ki Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) hukuk dışı ve istikrarsızlaştıracak adımlarının, bir sonucu olacaktır." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin silah programını uluslararası barış ve güvenlik için tehdit olarak nitelendiren Goldberg, Washington yönetiminin diyalogdan yana tutumunu sürdürdüğünü belirterek. "Kuzey Kore için geçerli yol diplomasidir. Kuzey Kore'yle diyalog konusundaki tutumumuzu sürdürüyoruz ve Kuzey Kore'nin ön koşulsuz olarak görüşme tekliflerimize olumlu yanıt vereceğini ümit etmeye devam ediyoruz." dedi.

Goldberg, ABD'nin Kuzey Kore'ye insani yardımları sürdüreceğini de belirtti.

Kwon da açıklamasında Kuzey Kore'yle yaşanan askeri ve siyasi gerilime rağmen insani iş birliğini sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore bu yıl itibarıyla yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen yedinci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

YORUMLAR
500
Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı Güney Kore, ay keşif görevini başlattı Güney Kore, ay keşif görevini başlattı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Seul, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye 'diyalog' çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:13:06. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye "diyalog" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement