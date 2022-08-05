ABD'nin Seul Büyükelçisinden Kuzey Kore'ye "diyalog" çağrısı

Yeni atanan ABD'nin Seul Büyükelçisi Philip Goldberg, Kuzey Kore yönetiminin ABD'nin diyalog çağrısına olumlu karşılık vermesini beklediğini söyledi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının haberine göre Goldberg, Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se ile yaptığı görüşmede Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için diplomasinin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang yönetimine uygulanan yaptırımlarla ilgili koordinatörlük görevini de yürüten Goldberg, "Hedefimiz Kore Yarımadası'nı tamamen nükleersizleştirmektir. Şunu açıkça söylemeliyim ki Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) hukuk dışı ve istikrarsızlaştıracak adımlarının, bir sonucu olacaktır." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin silah programını uluslararası barış ve güvenlik için tehdit olarak nitelendiren Goldberg, Washington yönetiminin diyalogdan yana tutumunu sürdürdüğünü belirterek. "Kuzey Kore için geçerli yol diplomasidir. Kuzey Kore'yle diyalog konusundaki tutumumuzu sürdürüyoruz ve Kuzey Kore'nin ön koşulsuz olarak görüşme tekliflerimize olumlu yanıt vereceğini ümit etmeye devam ediyoruz." dedi.

Goldberg, ABD'nin Kuzey Kore'ye insani yardımları sürdüreceğini de belirtti.

Kwon da açıklamasında Kuzey Kore'yle yaşanan askeri ve siyasi gerilime rağmen insani iş birliğini sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore bu yıl itibarıyla yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen yedinci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.