Yeni bir ev ne zaman “yuva” oluyor? Yüzde 61'i aynı cevabı verdi - Son Dakika
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Yeni bir ev ne zaman “yuva” oluyor? Yüzde 61'i aynı cevabı verdi

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Yeni bir ev ne zaman “yuva” oluyor? Yüzde 61\'i aynı cevabı verdi
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Versuni’nin Philips Home Report 2026 araştırması, Türkiye’de yeni eve taşınanların yerleşme önceliklerine ve kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan alışkanlıklara ışık tutuyor. Katılımcıların %61’i birlikte kahve veya çay içmenin, %51’i pişen güzel yemeklerin kokusunun evi daha çok yuva gibi hissettirdiğini belirtiyor.

Günlük hayatın yeniden hızlandığı, şehirlerin ve rutinlerin hareketlendiği bu dönemde birçok kişi için yeni bir düzen kurma süreci de başlıyor. Yeni bir eve taşınmak ise yalnızca eşyaları yerleştirmekten ibaret değil; yeni bir mekânı zamanla alışkanlıklar, ritüeller ve paylaşılan anılarla yuvaya dönüştürmek anlamına geliyor.

Versuni’nin Philips Home Report 2026 araştırması, Türkiye’de insanların bir evi neyin “yuva” gibi hissettirdiğini ve yeni bir eve taşındıklarında bu hissi oluşturmak için ilk olarak neler yaptıklarını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türkler için ev hissini güçlendiren unsurların başında birlikte geçirilen zaman, yemek ve kahve-çay ritüelleri ile temiz ve düzenli bir yaşam alanı geliyor.

Türkiye’de katılımcıların %61’i birlikte kahve veya çay içmenin, %51’i pişen güzel yemeklerin kokusunun evi daha çok yuva gibi hissettirdiğini belirtiyor. %46 için sevdikleriyle birlikte yemek yemek, %47 için yemek hazırlamak; %45 için ise temiz zeminler ve düzenli alanlar bu hissin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Versuni’nin 12 ülkede 9.250 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Philips Home Report 2026 araştırmasının Türkiye sonuçları, yeni bir eve taşınanların da benzer alışkanlıklarla yeni yaşam alanlarını kendilerine ait bir yuvaya dönüştürdüğünü gösteriyor. Türkiye’de araştırmaya katılan 1.000 kişinin yaklaşık beşte biri son iki yıl içinde ev değiştirdiğini belirtiyor.

Yeni evde ilk adımlar: Temizlik, düzenleme ve bir fincan kahve

Yeni taşındıkları yeri ev gibi hissettirmek için ilk ne yaptıkları sorulduğunda, Türkiye’deki katılımcıların yaklaşık %22’si kapsamlı bir temizlik yaptığını, %21’i yeniden dekore ettiğini veya mekânda değişiklik yaptığını söylüyor. İlk iş olarak kahve ya da çay hazırladığını belirtenlerin oranı ise %14’e ulaşıyor.

Bu yanıtlar, yeni bir eve yerleşmenin farklı kişisel öncelikler etrafında şekillendiğini gösteriyor. Kimi önce yaşam alanını temizleyip düzenlerken, kimi de alışık olduğu bir içeceği hazırlayarak günlük hayatına tanıdık bir başlangıç yapıyor. Yeni adresin kişiye ait bir yaşam alanına dönüşmesinde bu küçük adımlar bir araya geliyor.

Yeni bir ev ne zaman “yuva” oluyor? Yüzde 61'i aynı cevabı verdi

İlk açılan eşyalarda mutfak gereçleri öne çıkıyor

Araştırmada, yeni yerde ev hissini oluşturmaya yardımcı olan ve kolilerden ilk çıkarılan eşyalar da soruluyor. Türkiye’de son iki yılda taşınan katılımcıların %21’i tencere, tava ve mutfak gereçlerini seçiyor. Bu yanıt, seçenekler arasında ilk sırada yer alıyor. Kahve makinesi veya su ısıtıcısını belirtenlerin oranı %11, sevdiği kupa ya da fincanı belirtenlerin oranı ise %6 oluyor. Bu sonuçlar, mutfağın Türkler için yalnızca yemek hazırlanan bir alan olmadığını; günlük ritüellerin ve ev yaşamının yeniden kurulduğu önemli bir alan olduğunu gösteriyor.

Ev hissi ilk günler ve haftalar içinde gelişiyor

Yeni bir eve alışmak herkes için aynı sürede gerçekleşmiyor. Türkiye’de son iki yılda taşınan katılımcıların yaklaşık %6’sı yeni yerinde hemen kendini evinde hissettiğini söylerken, %34’ü birkaç gün, %34’ü birkaç hafta yanıtını veriyor. Böylece ilk birkaç hafta içinde bu hissi yaşayanların toplam oranı yaklaşık %74’e ulaşıyor. Katılımcıların %21’i içinse bu süreç birkaç ay sürüyor.

Araştırma, evde düzen kurma ihtiyacının mevsim geçişlerinde de karşılık bulduğunu gösteriyor. Türkiye örnekleminin %82’si, mevsimler değiştiğinde evinde veya ev rutinlerinde değişiklik yaptığını belirtiyor. Şehre dönüş döneminde yeni bir evde yaşam kuranlar için temizlikten yemek hazırlamaya, sabah kahvesinden akşam dinlenmesine uzanan alışkanlıklar, günlük düzenin temelini oluşturuyor.

Philips, ev temizliği, mutfak ve kahve hazırlama kategorilerindeki ürünleriyle bu günlük rutinlere eşlik ediyor. Yeni evde hazırlanan ilk öğün, paylaşılan ilk kahve ve kurulan ilk düzen, zaman içinde kişinin kendini evinde hissettiği tanıdık bir yaşamın parçalarına dönüşüyor.

Araştırma hakkında:

Philips Home Report 2026’nın temelini oluşturan The Feeling of Home araştırması, 12 ülkede 18–65 yaş aralığındaki 9.250 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye örneklemi 1.000 kişidir. Bültendeki taşınmaya ilişkin bulgular, Türkiye’de son iki yılda taşındığını belirten 202 katılımcının yanıtlarına; mevsimsel değişiklikler ve ev hissi yaratan günlük deneyimlere ilişkin bulgular ise Türkiye örnekleminin tamamına dayanmaktadır. Yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır. Yaklaşık %74 oranı, “hemen”, “birkaç gün” ve “birkaç hafta” yanıtlarının yuvarlanmamış değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

TürkiyePhilipsYaşamSon Dakika

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