Yeni BMW 3 Serisi, 331 Bin 300 TL'den Başlayan Fiyatlarla

Yeni BMW Serisi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda Satışa SunulduYeni BMW 3 Serisi Özellikleri ve Fiyatı?Yeni BMW Serisi, segmentinde pek çok ilki temsil eden yeni teknolojileri ve benzersiz tasarımı ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda satışa sunuldu. Baştan aşağı yenilenen 7'nci nesliyle; 331.300 TL'den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan Yeni BMW Serisi, Ağustos ayından itibaren Türkiye 'de yollarla buluşacak.BMW'nin en çok satılan modeli BMW 3 Serisi'nin 7'nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu Yeni BMW 3 Serisi, Ağustos ayından itibaren Türkiye'de yollara çıkıyor. Önemli ölçüde geliştirilen sportif becerileri, yeni tasarım dili, sürücü destek sistemleri ve yeni nesil bilgi-eğlence teknolojilerine sahip, benzersiz yenilikleriyle 331.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Yeni BMW Serisi, BMW tutkunlarını Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'na bekliyor. Yeni BMW Serisi, yeni süspansiyon teknolojisi, rijitliği arttırılan gövdesi ve geliştirilen şasi geometrisi ile daha keskin bir sportif sürüş karakterine kavuşmuş durumda. Yeni BMW Serisi, tekerleklerinin genişleyen iz açıklığı, azalan ağırlığı, daha da aşağı çekilen ağırlık merkezi ve 50: 50 oranındaki ön/arka ağırlık oranı ile segmentindeki en sportif sürüş hissini sunmaya devam ediyor.BMW'nin yeni tasarım dilini yansıtıyor.BMW'nin yeni tasarım dilinin kullanıldığı modelde, net çizgiler ve kıvrımlar otomobilin modern ve estetik görünmesini sağlayarak; Yeni BMW 3 Serisi'nin sportif ve duygu dolu mevcudiyetini gözler önüne seriyor. Lansmana özel First Edition donanım paketleriyle tasarlanan, Yeni BMW 3 Serisi; Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle de kişiselleştirilebiliyor. Yeni BMW 3 Serisi; aktif Böbrek Izgara kontrolü, hava perdeleri ve neredeyse tamamen düzleşen tabanı ile rüzgar direncini (Cd) 0.26'dan 0.23'e indirdi. Tamamen LED farlar Yeni BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunulurken; 530 metre aydınlatma menziline sahip olan Adaptif BMW Laserlight Sistemi ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca karartılmış LED stop lambaları da standart olarak sunuluyor.Tamamen sürücü odaklı.Yeni BMW 3 Serisi'nin iç mekanı da baştan yaratıldı. Tamamen sürücü odaklı ve daha rafine bir iç mekana sahip olan Yeni BMW 3 Serisi'nin orta konsolunda çok daha modern kumanda tuşlarına ve yüksek kalitede malzemelere yer verildi. Ön koltukların omuz ve bacak destekleriyle birlikte Yeni BMW 3 Serisi'nin arka görüşü de önemli ölçüde artırıldı. Büyüyen ölçüleriyle birlikte arka koltuklarda sunulan diz mesafesinde de önemli bir artış sağlandı. Yeni BMW 3 Serisi'nin bagaj kapasitesi ise 480 litreye ulaştı.Güvenli ve konforlu sürüş için.Yeni BMW 3 Serisi'nde görev alan aktif güvenlik sistemleri de dikkat çekiyor. Fren Fonksiyonlu Kaza ve Yaya Algılama sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi Yeni BMW 3 Serisi'nde artık standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı kapsamında Stop & Go özelliğine sahip Aktif Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değişim Uyarı Sistemi, Yan Çarpışma Koruması, Çapraz Trafik Uyarısı sistemlerine sahip olunabiliyor. Ayrıca yeni nesil BMW Head- Up Display sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.Yeni Nesil Sürücü Kokpiti.Yeni BMW 3 Serisi'nde modern ve inovatif sürücü kokpitiyle otomobili yönetmek artık çok daha kolay. Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit ile gösterge içi ve orta konsol üstündeki renkli ekranların da boyutları sırasıyla 5.7 inç ve 8.8 inçe çıkarıldı. Opsiyonel olarak tercih edilebilen BMW Live Cockpit Professional ile 12.3 inç genişliğinde tamamen dijital bir göstergeye sahip olunabiliyor. BMW'nin yeni işletim sistemi ile, orta konsoldaki ekran dokunarak; iDrive kumandasıyla ya da opsiyonel olarak alınabilen Harekete Duyarlı Komut Sistemi ile de uzaktan kontrol edilebiliyor.BMW'nin yenilenen güçlü ve verimli motorlarının yer verildiği Yeni BMW Serisi, Türkiye'de BMW 320i motor seçeneğiyle satışa sunuldu.