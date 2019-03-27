Son Dakika Haberleri: Yeni Doğan Bebeklerin İlk Hediyeleri Başkan Özgökçe'den

Yeni Doğan Bebeklerin İlk Hediyeleri Başkan Özgökçe'den

36 dakika önce

Tuşba Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin Melek" projesini sürdürüyor.

Yeni Doğan Bebeklerin İlk Hediyeleri Başkan Özgökçe'den, System.String[]
Tuşba Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin Melek" projesini sürdürüyor.

Tuşba'da bebeğini kucağına alan ailelerinin ilk hediyeleri belediyeden geliyor. Yaklaşık 4 yıl önce Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin Melek' projesi kapsamında ilçeye bağlı mahallelerde yeni doğan bebekler ziyaret ediliyor. Proje çerçevesinde Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve beraberindekiler, bebek sahibi olan ailelere ihtiyaçları doğrultusunda hediyeler veriyor. Ziyaret edilen bebekleri kucağına alan Başkan Özgökçe, miniklerin kulağına ezanı okuyarak dua ediyor.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, belediye olarak 2014 yılından bugüne kadar dünyaya gözünü açan bebekleri ziyaret ederek, ailelerini tebrik ettiklerini belirtti. Başkan Özgökçe, "Bugün de burada İslamın bir şiarı olan bu güzel dini vecibemizi yerine getirdik. 'Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin Melek' projesi kapsamında ziyaret ettiğimiz ailelerimizin dünyaya yeni gelen bebeklerinin kulaklarına ezanı okuyoruz. İnanıyoruz bu melekler dünyaya gelirken, anne ve babaları tarafından en güzel şekilde yetiştirip insanlığa hizmetkar ederler. Belediye olarak da her zaman yanlarındayız. Özellikle çocuklarımızın iyi yetişmesi için hizmetinizdeyiz. Bu bebek büyüdüğü zaman da sünnetini yine biz gerçekleştireceğiz" dedi.

Daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmadıklarını ifade eden aileler ise hizmetlerinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'ye teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Fevzi Özgökçe, Bebek, Tuşba, Güncel
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