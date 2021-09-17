Yeni Dünya Vakfı'na Ziyaretler Sürüyor - Son Dakika

Geçtiğimiz ay Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde hizmete giren Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şubesi'nin yeni binasına ve Şahin Karaaslan Başkanlığı'ndaki yönetimine ziyaretler artarak devam ediyor. Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Denetim Kurulu eski Başkanı, 22-23 Dönem Sakarya Milletvekili ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Yıldırım; Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şubesi hizmet binasını ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Başkan Şahin Karaaslan ve Yönetimi ile görüşen; Recep Yıldırım; Sakarya'nın çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Karaaslan; "Akyazı ilçemizde uzun yıllar başarılı görevlerde bulunan ve aynı şekilde Sakarya Milletvekilliği döneminde, şehrimize büyük katkıları bulunan Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyemiz Sayın Recep Yıldırım beye, şubemize yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Sakarya Şubesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Yıldırım; "Sakarya şubemizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Başkanı Şahin Karaaslan'ı ve Yönetimini tebrik ediyorum. Başkan ve yönetimi, yeni seçilmelerine rağmen bu günlere kadar birçok hizmetlere şahit olduk. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını temenni ediyorum" diyerek, duygularını dile getirdi.