Yeni eğitim-öğretim yılı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Zeki Altındağ İlkokulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini diledi.

Yeni atanan öğretmenlere başarı dileyen Büyük, "Öğretmenlik gibi yüce bir mesleğe bugün fiilen başlayacak meslektaşlarımı bir kez daha kutluyor, devletimize layık birer öğretmen olmalarını canı gönülden istiyorum." diye konuştu.

İnsanlığa faydalı olacak bir neslin yetişmesi için seferber olduklarını vurgulayan Büyük, "Bu gayretlerimizin ana hedefinde geleceği imar edecek olan çocuk ve gençlerimizin yarınlara daha mutlu, daha donanımlı ve daha erdemli bir şekilde ulaşmaları ideali yatmaktadır. Özellikle mazlum coğrafyaların bizleri dikkatli bir şekilde takip ettiğinin farkındayız. Bu yüzden ülkemizi daha ileriye taşımayı bir vazife olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük'ün ardından söz alan Vali Cüneyt Orhan Toprak ise yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenlere de tavsiyelerde bulunan Toprak, "Milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişen evlatlarımız, lise ve üniversitede de bu temel değerler üzerine yetişecekler. Bu yüzden öğretmenlerimizin çok dikkatli olması lazım. Hal, hareket, giyim veya toplum içindeki davranışlarımızla öğrencilere örnek olmamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Karaman

Karaman'da ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Hacı Ali Okur, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl uygulamaya konulacak olan tasarım beceri atölyeleri, mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliği çalışmaları ile eğitimde ciddi bir yol alınacağını ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte, eğitim öğretim faaliyetlerimizdeki temel amaçlarımızdan bir tanesi, çocuklarımızı yaşayacakları çağın becerileriyle donatmak, ekonominin nesnesi olmadan ekonomi dünyasının becerilerine sahip, dünyaya uyum sağlarken değerlerinden kopmayan, akademik beceriler yanında sanatsal ve sportif açıdan da başarılı olmaya önem veren bireyler yetiştirmektir. Okul, derslik ve personel yönüyle hiçbir sorunu olmayan Karaman'ımızın belirttiğim çalışmalarda üst düzeyde başarı sağlayacağına ve yapacağı örnek çalışmalarla rol model il olacağına olan inancım tamdır."

Konuşmaların ardından sınıfları gezen Okur ve beraberindekiler, öğrencilere okuma kitabı hediye etti.

Törene, Karaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Doğan, şube müdürleri ile veliler katıldı.

Aksaray

Aksaray'da da Selçuk İlkokulu'nda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolasıyla tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, törende yaptığı konuşmada, Aksaray'da 4 bin 208 derslikte 83 bin 361 öğrenci ve 6 bin öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrenciler halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Program Aksaray Valisi Ali Mantı'nın ilk ders zilini çalmasının ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Afyonkarahisar

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Selçuklu İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin toplumların olmazsa olmaz meşgalelerinden biri olması gerektiğini dile getiren Tutulmaz, "Eğer gelişmek istiyorsak, eğer muasır medeniyet düzeyine ve daha da ilerisine gelmek istiyorsak, eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, eğitime önem vermek zorundayız. Günümüzde eğitimin şekli ve yöntemi her geçen gün değişiyor. Bu değişimle birlikte biz geleceğe daha çok odaklanmalıyız." dedi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ömer Can Cömert ise eğitim vizyonunun hayata geçirilmesi için birçok çalışma yapıldığını bildirdi.

Bunlardan bazılarının bu yıl hayata geçirileceğini dile getiren Cömert, "Tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme planları, okul profili değerlendirme, mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle yapılacak iş birliği bunlardan bazılarıdır. Ne var ki tüm bunların temelinde öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerin nasıl güçlendirildiği temel meseldir. Merkezine öğretmen ve öğrenciyi alan yapı güçlüdür. Bu sistem içinde yaşamsaldır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da konuşmasında Afyonkarahisar genelinde 148 bin öğrenci ile 11 bine yakın öğretmenin ders başı yaptığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okuyarak halk oyunu gösterisi sundu.

Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri öğrencilerle fotoğraf çektirerek sınıfları ziyaret etti.