Yeni ev sahibinin ricasını kırmadı! Çocuklarını ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderip parka taşındı - Son Dakika
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Yeni ev sahibinin ricasını kırmadı! Çocuklarını ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderip parka taşındı

04.10.2022 12:08

Antalya'nın Kepez ilçesinde satılan evin yeni sahibinin ricasını kırmayarak evden çıkan adam parkta yaşamaya başladı. Birlikte yaşadığı iki çocuğunu da ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderen adamın tek isteği kirasını ödeyebileceği yeni bir ev.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Tekin Dalmış, kiralık olarak kaldığı ev başka birisine satılınca evi yeni alan kişinin ricasının kırmayarak evden çıktı. Kendisine kalacak yeni kiralık bir ev bulamayan 51 yaşındaki Dalmış, eşyalarını mahallede bulunan parka taşıyarak burada kalmaya başladı.

UZANACAK YARDIM ELİNİ BEKLİYOR

Daha önce 2 çocuğunu ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderen Dalmış, kendisinin baktığı diğer çocuklarını da yaşadığı durumu görmemesi için eşinin yanına gönderdi. Mide kanserini yenerek 2 yıldır inşaatlar çalışan Dalmış, park içerisinde eşyalarının yanında kalarak kendisine uzanacak olan yardım elini bekliyor.

"İÇERİSİNDE TUVALET VE BANYOSU OLAN ODA İSTİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Dalmış, "Mide kanseri tedavisi gördüm. Çok şükür yavaş yavaş hastalığımı atlattım. Bel ağrım var. Biraz yokluk görünce aile düzenim bozuldu. Eşim ayrıldı, şuan da ayrıyız. Çocuklarıma hep ben bakıyorum. 4 çocuğum var. Herkes ne kadar iyi baktığımı iyi biliyor. Çocuklarım benim her şeyim. Ben sadece içerisinde tuvalet banyosu olan bir oda istiyorum. Ben ev istemiyorum. İşlere başvurdum, ikametgah istiyorlar" sözlerine yer verdi.

"KİMSE BANA KİRASINI ÖDEYEMEDİ DİYEMEZ"

Kendisine yardım elinin uzanmasını bekleyen Dalmış, "Evin nerede olacağı fark etmez. Yanımda kalan çocuklarımın birisi 4 yaşında diğeri ilkokul 2. sınıfa gidiyor. Ben kiramı ödüyordum, kimse bana kirasını ödemedi diyemez. Evim satıldı, 2 ay beni idare ettiler. 3-5 parça eşyam vardı. Bunlar da giderse ben biterim. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Benim tek istediğim çocuklarım ile birlikte olmaktır. Çocuklarım bu durumu görmesin. 3 gündür çocuklarımı göremiyorum. Kimseden para pul istemiyorum tek isteğim bir odadır" dedi.

YORUMLAR (1)
  • BAŞBUĞ SUAT: neredesin belediye ,neredesin sosyal hizmetler,neredesin akp ,mhp il başkanları hani sosyal devlet.bu vatandaşa bu babaya yardım edin ,yoksa bu ayıp size yeter Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son dakika haberi... Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu Son dakika haberi... Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu
Kaynak: İHA

Gündoğdu, Antalya, Çocuk, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni ev sahibinin ricasını kırmadı! Çocuklarını ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderip parka taşındı - Son Dakika

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