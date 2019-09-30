Son Dakika Haberleri: Yeni Foça'da ''100 yıl önceden''
Son Dakika Güncel Haber

Yeni Foça'da ''100 yıl önceden''

1 saat önce

Kybele Kadın Tiyatrosu ''100 Yıl Önceden'' isimli oyunu, gelen yoğun istek üzerine Yeni Foça'da sahneledi.

Yeni Foça'da ''100 yıl önceden'', System.String[]

19 Eylül'de Foça'da sahnelenen ''100 Yıl Önceden'' Yeni Foça'daki vatandaşların isteği üzerine yeniden sahnelendi. Milli Mücadelenin Kahraman Kadın Gazileri, Kybele Kadın Tiyatrosu'nun amatör oyuncuları tarafından canlandırıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yazar- Yönetmen Sevhan Beğendi'ye ve Kybele Kadın Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti.

Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nin desteği ile hazırlanan oyunu, Sevhan Beğendi yazıp yönetti. Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Kara Fatma, Halime Çavuş, Nezahat Onbaşı, Emir Ayşe, Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Nene Hatun ve Halide Edip; Ayla Rusçuklu, Eser Dürser, Deniz Başkurt, Meral Şendil, Hande Palaz, Gül Saraç Erdoğdu, Gülsen Yabacı, Semra Yalman ve Özgül Turunçoğlu tarafından başarı ile canlandırıldı. Mukaddes Yarba'nın şiirler okuduğu oyunun Komuta Masasında Hakan Ararat ve Yönetmen Asistanı olarak Abir Zaki görev yaptı.

Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:44 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu
1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi? 16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı Uyuşturucuyu tabuta gizlemişler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 12:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Foça'da ''100 yıl önceden''
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]