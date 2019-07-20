"Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 96 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 96 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur." dedi.

Karabük Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra Oruç Reis isimli sondaj gemisinin de sefere ve göreve hazır olduğunu söyledi.

"Doğu Akdeniz'de bulunmak hakkımızdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımızdan vazgeçmeyiz, hakkımız üzerinde pazarlık yapmayız, yaptırmayız." diyen Bahçeli, AB'nin aklını başına alması ve bindiği dalı kestiğini görmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, Rum yönetiminin provokasyonlara bel bağlamaktan uzak durması gerektiğini dile getirerek, "Doğu Akdeniz'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku ve Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde ya bir yol bulunacak, denge ve istikrar hakim olacaktır ya da tarih ve beşeriyet önünde olacakların sorumluluğu Rum yönetimi ile AB'nin sırtına yüklenecektir." diye konuştu.

Kıbrıs Türklüğünün yalnız, sahipsiz ve kimsesiz olmadığını vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye süratle AB'ye karşı zincirleme yaptırımları hazırlamalıdır. Tamamen macera ve mihnete dönen, yalan ve aldatmadan ibaret bir hale bürünen AB üyelik süreci de gerekirse tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB'ye mahkum değildir. Onursuz bir üyelik süreci, onursuz bir birliktelik hukuku kabulü mümkün olmayan bir alçalma halidir. Kökümüzden koparak, egemenlik haklarımızı devrederek, biz biz olmaktan çıkarak AB'ye gireceksek, diyorum ki öyle AB de batsın, öyle üyelik de yerin dibine geçsin. PKK'nın arkasında duran bir oluşumun nesine ihtiyacımız vardır? FETÖ'yü koruyup kollayan bir birlik yapısının neyine muhtaçlığımız olacaktır? Milli gururumuzu inciten, milli haysiyetimizi zedeleyen, Türkiye düşmanlığını ruhunda barındıran AB'yle sancılı ve sorunlu üyelik sürecini nereye kadar taşıyacağız? AB'yle bir yol ayrımına gelinmiştir."

"AB'yle bir karar arifesinde olduğumuz açıktır"

AB'yle bir karar arifesinde olunduğunu ifade eden Bahçeli, "Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz. Biz güçlü ve kendi kendine yetebilecek bir devlet ve milletiz. Başkent Ankara'nın vizyon genişliğine ve jeopolitik müktesebatına uygun olacak şekilde hareket edip dünyadaki şerefli, bağımsız ve bağlantısız yerimizi almalıyız." diye konuştu.

"Hiç kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın. Hiç kimse aba altından sopa gösterme gibi bir yanlışa kapılmasın." diyen Bahçeli, Türk milletine tehditlerin sökmeyeceğini, yaptırımların işlemeyeceğini vurguladı.

Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de dalımıza basanın damını yıkarız, önümüze çıkanın ömrüne kastederiz. Karanlık niyet sahibi her muhasım ülke aklını başına almalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 Temmuz'da aldığı yaptırım kararlarını kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türklüğünün uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarının asla yok sayılamayacağını, görmezden gelinemeyeceğini kararlılıkla ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti milli iradenin hakimiyet ve heyecanıyla üçüncü evresine girmiş bulunmaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünün güvencesi, gelecek Türk asırlarının güvenli limanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz, birlikte geleceğin süper gücüyüz." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti milli iradenin hakimiyet ve heyecanıyla üçüncü evresine girmiş bulunmaktadır. 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde aziz milletimiz tercihini yapmış, bizlere ağırdan alınamayacak görevler yüklemiştir. 9 Temmuz 2018'de yeni hükümet sisteminin ilk Bakanlar Kurulu Sayın Erdoğan tarafından açıklanmış, böylelikle Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmeye başlamıştır. Bu bir milattır." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesinin her yönüyle sahneleneceğine inandığını belirten Bahçeli, "Esasen doğrusu da, olması gerekeni de budur. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracak, devlet mekanizmasındaki tıkanıkları açacaktır. Başka çare de kalmamıştır. Çünkü Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı kollamaktadır." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, tam olarak oturması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçiş sürecinde çıkan veya çıkması muhtemel pürüzler zamanında yapılacak müdahalelerle bertaraf edilmelidir. Türkiye'nin yükselişi, 2023'ün lider ülke hedefine ulaşması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücüne, yerleşmesine, tesir düzeyine doğrudan bağlıdır. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Hiçbir dış tazyik ve yönlendirme olmadan, hiçbir telkin ve baskı yaşanmadan hükümet sistemi cumhurun bizzat irade ve isteğiyle değişmiştir. Kendi kaderimize çok şükür, kendimiz yön verdik, kendi söküğümüzü bizzat kendimiz diktik. 15 Temmuz FETÖ ihanetine birlikte karşı koyduk. Kavgasız ve krizsiz bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanan bir kazanım, örneğine çok az tesadüf edilen bir gelişmedir. Tüm dünya kimi zaman gıptayla, kimi zaman da kıskançlıkla Türkiye'yi izlemiştir. Türk milleti demokratik rüştünü bir kez daha ispatlamıştır."

15 Temmuz sonrası Yenikapı ruhuyla temeli atılan, 16 Nisan Halk oylamasıyla çatısı örülen, 24 Haziran seçimleriyle genişlik ve derinlik kazanan Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemsel açmaz ve ihtiyaçlarını telafi ederek muhasım odaklara set çekip, sur ördüğünü anlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 96 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur." dedi.

Türkiye'nin bütün meselelerini, bütün talep ve eksikliklerini yeni sistemin sunduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuşturacağını kaydeden Bahçeli, "Cumhur İttifakı bunu teminle hem tarihe hem de geleceğe karşı mesuldür. Ülke yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun planlanması istikrarlı şekilde devam etmektedir. Çelişkiler aşılmakta, marazi dirençler kırılmakta, uyum sorunları giderilmektedir. Çok şükür aşı tutmuş, Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Cumhur İttifakı'na karşı takdir ve teveccühünü muazzam şekilde göstermiştir." diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Cumhur İttifakı'nın beklentilerine uygun olacak şekilde neticelenmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, mahalli idarelerdeki başarı ve artarak devam eden hizmet kervanının milletin yeni hükümet sistemine inancını ve itimadını da güçlendireceğini ifade etti.

"Hata yapma lüksümüz yoktur"

Belediye yönetimlerinin milli beraberliği temellendireceğini, aynı oranda destekleyeceğini aktaran Bahçeli, "Konu Türk milletinin var oluş mücadelesiyle ilgilidir. Hata yapma lüksümüz yoktur. Gevşemeye, gecikmeye, ihmale, irade eksikliğine hakkımız olamayacaktır. Karabük kefildir ki, belediyecilik ufkumuz dar ve kısa menzilli değildir. Belediyecilik faaliyetlerimizin merkezinde tamamen insan vardır. İnsanımızın mutsuz olduğu yerde biz rahat bulamayız. Aziz milletimin ve siz Karabüklü kardeşlerimin derdi derdimiz, sorunu sorunumuzdur." dedi.

Devlet Bahçeli, belediyecilik anlayışlarında dürüstlük, gönül, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmanın olduğunu vurgulayarak, verdikleri sözleri tutacaklarını, vaatleri yerine getireceklerini belirtti.

MHP'ye gösterdikleri teveccühten dolayı Karabük halkına teşekkür eden Bahçeli, belediye başkanlarına da başarılar diledi.



Konuşmasının ardından Karabük Şehir Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Bahçeli, daha sonra beraberindekilerle parkı gezdi.

(Bitti)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı

Yurt dışı noter hizmetleri konsolosluklar aracılığıyla yapılabiliyor