Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'den düştü - Son Dakika

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'den düştü

2017 yılında Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçların ardından bugün evinde Gaziantep FK'ya da 1-0 mağlup olarak 3 yıl aradan sonra küme düştü.

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'den düştü, System.String[]

2017 yılında Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçların ardından bugün evinde Gaziantep FK'ya da 1-0 mağlup olarak 3 yıl aradan sonra küme düştü.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-kırmızılı kulüp, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci bitirerek Süper Lig'e yükselmişti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, 3 yıl içerisinde önemli başarılara imza atmış ve bu sezonun başında da ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

Sezon başında Sergen Yalçın ile anlaşan Malatya temsilcisi, ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde ön elemede Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı elemiş, ikinci turda ise Sırbistan'ın Partizan ekinine yenilerek turnuvaya erken veda etmişti.

Sezonda 3 teknik direktör değişikliği

Avrupa'dan sonra 2019-2020 sezonuna da istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 24 puan ile tamamladı. Devre arasında Sergen Yalçın ile yollarını arayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya ise Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başladı. Ancak Özdeş'le ligde çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Malatya ekibinde mart ayında tecrübeli çalıştırıcıyla da yollar ayrıldı.

Son olarak Hikmet Karaman'ı takımın başına getiren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 müsabakada sadece 2 galibiyet alarak 32 puanla bir alt lige düşen takımlardan biri oldu.

Başkan Gevrek'in en kötü sezonu

Yeni Malatyaspor'un başında 6. yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içerisinde TFF 2. Lig'den aldığı takımı Avrupa Ligi'ne taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Başkan Adil Gevrek, kariyerinin en kötü sezonunu yaşadı.

Başkanlığa geldikten sonra ilk sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibi 1. Lig'e yükselten Gevrek, 2 yıl sonra ise Malatya temsilcisiyle Süper Lig'e merhaba dedi.

Başarılı geçen 2 yılın ardından Süper Lig'de üçüncü sezonunu kötü bitiren Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek'in başkanlığında küme düşürerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'den düştü - Son Dakika Spor
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