Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "TFF izin vermemeli" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: 'TFF izin vermemeli' - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "TFF izin vermemeli"

6 saat önce

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Adil Gevrek, futbolcular, teknik ekip ve maça gelen taraftarlarını kutladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek:

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Adil Gevrek, futbolcular, teknik ekip ve maça gelen taraftarlarını kutladı.


Ligde 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Adil Gevrek, "Uzun zamandır galip gelemiyorduk. Bizim için anlamlı, önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır da İstanbul'da maç kazanamıyorduk. İyi bir futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Geri kalan 2 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.


Daha önceki maçlarında ciddi hakem hatalarının olduğunu ileri süren sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Galip geldikten sonra hakem hataları konuşulmaz ama bu maçın hakemini tebrik ediyorum. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bugüne kadar konuşmadık. Daha önceki birkaç maçımızda ciddi şekilde hakem hatalarıyla puanlar kaybettik. Ligde tüm takımlara adaletli yönetimler olsun istiyoruz. Mutlaka hakemler de ufak tefek hata yapacaktır ama bariz hataların olmaması lazım." ifadelerini kullandı.


Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) takım harcama limitlerini artırmasıyla ilgili, şunları kaydetti:


"Türk futbolu ciddi sıkıntılar içinde. Özellikle finansman anlamında ciddi sıkıntılar var. Lisanslama talimatı çok önemli bir uygulamaydı. Bu uygulama Türk futbolu adına doğruydu. Yeni Malatyaspor olarak finans konularına dikkat eden bir kulübüz. Böyle konular, haksız rekabet de oluyor. Bu artışı doğru bulmuyorum. Zamanlama olarak da doğru değil. Diğer kulüplerimiz istemiş olabilir ama federasyonun bu konuda kulüpleri koruması lazım. Kulüpler istese bile TFF'nin buna izin vermemesi gerek. Bazı kulüpler buna dikkat ederken, diğer kulüplerin dikkat etmemesi haksız rekabet oluyor. Haksız rekabetin önüne geçmesi için lisanslama talimatının ilk şekliyle devam etmesi lazım."


Yeni Malatyaspor, Vodafone Park, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:37 
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