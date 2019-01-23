Yeni Malatyaspor Çeyrek Finalde

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan Malatya temsilcisi, rövanşta da 2-1 üstün gelerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 44. dakikada Hüseyin'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu
'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 52. dakikada Harun'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı. 61. dakikada Hüseyin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine hareketlenen Göksu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0 78. dakikada Ahmet'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu arka direkte önünde bulan Barış'ın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1 86. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği derin pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu
takımını üstünlüğe taşıdı. 1-2 90+2. dakikada Bodrum Belediye Bodrumspor penaltı kazandı. Hüseyin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç iki hamlede topa sahip oldu.
Stat: Bodrum İlçe Stadyumu Hakemler: Ümit Öztürk
xx, Mehmet Metin
xx, Osman Gökhan Bilir
xx Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya xx, Özgür xx, Hüseyin xx, Göksu xx, Harun xx, Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx (Şaban dk. 81 ?), Ozan xx (Cem dk. 82 ?), Özgür xx (Emre dk. 85 ?), Orhan xx Yedekler: Sadettin, Erkan, Muhammet, Mustafa Teknik Direktör: Engin İpekoğlu E.Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Gökhan xxx (Ömer dk. 67 xxx), Murat xxx, Eren xxx, Sincere Seth xxx (Issam Chebake dk. 52 xx), Ahmed xx, Barış xxx, Erkan xxx, Arturo xxx, Mustafa xx (Pereira dk. 46 xx), Robin xx, Yedekler: Fabine, Abdulsamet, Dermis, Hüseyin, Berkan Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Göksu (dk. 61) (Bodrum Belediye Bodrumspor), Barış (dk. 78), Ömer (dk. 87) (E.Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Özgür, İzzet Yıldırım
, Orhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ahmet, Eren, Ömer, Berkan, Erkan (E.Yeni Malatyaspor)
(Eren Ayhan/İHA)