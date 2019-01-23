Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Çeyrek Finalde

Yeni Malatyaspor Çeyrek Finalde

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Yeni Malatyaspor Çeyrek Finalde, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan Malatya temsilcisi, rövanşta da 2-1 üstün gelerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 44. dakikada Hüseyin'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 52. dakikada Harun'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı. 61. dakikada Hüseyin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine hareketlenen Göksu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0 78. dakikada Ahmet'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu arka direkte önünde bulan Barış'ın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1 86. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği derin pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu takımını üstünlüğe taşıdı. 1-2 90+2. dakikada Bodrum Belediye Bodrumspor penaltı kazandı. Hüseyin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç iki hamlede topa sahip oldu.

Stat: Bodrum İlçe Stadyumu Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Metin xx, Osman Gökhan Bilir xx Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya xx, Özgür xx, Hüseyin xx, Göksu xx, Harun xx, Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx (Şaban dk. 81 ?), Ozan xx (Cem dk. 82 ?), Özgür xx (Emre dk. 85 ?), Orhan xx Yedekler: Sadettin, Erkan, Muhammet, Mustafa Teknik Direktör: Engin İpekoğlu E.Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Gökhan xxx (Ömer dk. 67 xxx), Murat xxx, Eren xxx, Sincere Seth xxx (Issam Chebake dk. 52 xx), Ahmed xx, Barış xxx, Erkan xxx, Arturo xxx, Mustafa xx (Pereira dk. 46 xx), Robin xx, Yedekler: Fabine, Abdulsamet, Dermis, Hüseyin, Berkan Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Göksu (dk. 61) (Bodrum Belediye Bodrumspor), Barış (dk. 78), Ömer (dk. 87) (E.Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Özgür, İzzet Yıldırım, Orhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ahmet, Eren, Ömer, Berkan, Erkan (E.Yeni Malatyaspor)

(Eren Ayhan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Göksu, Bodrum, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor'da Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi Şişli'de Bir Parkta Bir Kadına Tecavüz İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:19:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Çeyrek Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]