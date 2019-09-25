Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

28 dakika önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.

Futbolcular Gökhan Töre ve Thievy Bifouma, antrenmanda takımdan ayrı koştu.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sergen Yalçın'ın takımına taktik çalışma yaptırdığı kaydedildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:18 Kaynak: AA
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