Yeni Malatyaspor'dan Ali Palabıyık'a mesaj - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Ali Palabıyık'a mesaj - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Ali Palabıyık'a mesaj

6 saat önce

Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor maçını yönetecek Ali Palabıyık'ın yapılan açıklamalarla etki altında bırakılmak istendiğini paylaştı.

Yeni Malatyaspor'dan Ali Palabıyık'a mesaj, System.String[]

Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor maçını yönetecek Ali Palabıyık'ın yapılan açıklamalarla etki altında bırakılmak istendiğini paylaştı.


Sarı-kırmızılı Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Süper Lig'in 25. haftasında sahamızda oynadığımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasında maçın sonucuna direkt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda neden VAR'a gidilmediğini kamuoyu önünde soruyoruz.


Haftalardır maçlarımızda fahiş hatalar yapılmasına ve bunu en gür sesimizle haykırmamıza rağmen hiçbir şeyin değişmediğini, hatta yenilerinin eklendiğini görmek 'tarafsızlık' gibi erdemli bir kelimenin nezdimizde giderek anlamını kaybetmesine neden olmuştur.


Konyaspor maçında 45 artılar oynanırken futbolcumuz Issam Chebake'nin rakip takım futbolcusu Bajic'e ceza sahası içerisinde eliyle anlık teması sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın tereddütsüz ve VAR'a başvurmadan penaltıya hükmedip, oyuncumuzu kırmızı kartla cezalandırması ağır ve de maçın sonucuna tesir eden bir hata olarak kayıtlara geçmiştir. Bu pozisyon için VAR hakemi Özgür Yankaya tarafından 'izlenmeli' tavsiyesinin olup olmadığını açıkçası merak ediyoruz. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'ın da VAR'a gitmeden kulaklıktan pozisyonu yorumlaması ve penaltı ile birlikte bir de oyucumuza kırmızı kart göstermesi futbol kamuoyunun büyük bir kesiminin şaşkınlığına neden olmuştur. Aynı şeyi daha birkaç hafta önce Galatasaray maçında yaşadık. Bariz penaltımız VAR'a dahi başvurulmadan verilmemişti.


Ligde artık telafisi olmayan haftalara girildiği bir süreçte maçlarımızda bu tür şeylerin yaşanması bizleri tahammül noktasında son raddeye getirmiştir. Önümüzdeki Trabzonspor müsabakasına atanan hakemin takımların ligdeki durumu, kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gibi olmaması gereken etki unsurlarını kafasına takmadan yeşil zemine çıkarak müsabakayı hakkaniyetli bir şekilde yönetmesi en büyük temennimiz ve beklentimizdir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Jeremain Lens: Galatasaray deplasmanında kazanmak istiyoruz Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran

Son Dakika Haberleri
19:46 Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori
19:42 Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
19:36 Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı! Caner Erkin...
19:36 Lazio'dan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e kanca! 20 milyon euro...
19:36 Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 19:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'dan Ali Palabıyık'a mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]