Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında "çöktü"

Süper Lig'in ilk yarısında başarılı grafik çizen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında adeta çöküş yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında bu başarıyı sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise kötü performans gösterdi.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'in ilk 13 haftasında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 20 puan toplarken, ikinci yarının aynı periyodunda bu performansının gerisinde kaldı.

Malatya ekibi sezonun ikinci yarısında oynadığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan toplayabildi.

Sezonun ilk yarısındaki 13 maçta 28 gol atarken kalesinde 16 gol gören sarı-siyahlılar, ikinci yarının 13 maçında 11 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı.

Süper Lig'deki en kötü sezonu

Bu sezon Süper Lig'de son galibiyetini, 188 gün hasretten sonra 28. haftada Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında puan tablosunda adeta eridi.

Ligde son 15 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor.

Malatya ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda 30. hafta sonunda 38, geçen sezon 41 puan toplamıştı.

Bu sezon ise taraftarını üzen sarı-siyahlılar, 30. hafta sonunda 29 puan elde edebildi.

Jahovic aranıyor

Sezona santrforda Adis Jahovic ile başlayan Yeni Malatyaspor, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan Makedon futbolcunun yerini dolduramadı.

Sarı-siyahlılarda sezonun ilk yarısında 18 maçta 11 gol atan tecrübeli golcü ile devre arasında yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor bu futbolcunun yerini Hes Kablo Kayserispor'dan Umut Bulut ve FC Rostov takımından İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson ile doldurmaya çalıştı. Umut Bulut, sezonun ikinci yarısında Yeni Mayatyaspor'a 13 maçta 3 gollük katkı verdi.

Kjartansson ise sarı-siyahlı forma ile 10 maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Malatya temsilcisi Umut Bulut ve Kjartansson'da aradığını bulamadı.

Çelikel: "Sahamızdaki 2 kaçtan kayıpsız ayrılmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ancak ikinci yarı kötü performans gösterdiklerini söyledi.

Yaşadıkları tüm olumsuzların üstesinden geleceklerini dile getiren Çelikel, "Sezon içerisinde iyi ve kötü gidişler olabiliyor. Bizim için önemli olan kötü günleri geride bırakarak her maça kazanma hırsıyla sahaya çıkmaktır. Biz büyük bir şehrin büyük bir takımıyız. Önümüzdeki maçlara kazanma parolası ve azmiyle çıkacağız. Hikmet hocamız da takımın başında güven veriyor. Oyuncularımız konsantre olmuş durumda. Önümüzdeki her maçı final maçı olarak tek tek aşıp ileriye bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikel, sezonun tamamlanmasına 4 maçlarının kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Evimizde 2 maçımız var. Bu maçlardan da kayıpsız ayrılmak istiyoruz. Takımımızı kalan haftalarda puanlar alarak daha üst sıralara taşıyacağız. Bu da Malatya halkıyla beraber olacaktır. Bize sürekli destek verdiler, vermeye de devam edecekler. Biz başarıyı hep birlikte aldık yine öyle olacak. Bu sezon takımımızı ligde tutup önümüzdeki sezonun planlanmasını yapacağız. Aramızdan ayrılan oyuncular da oldu tabi bu süreçte onlara da verdikleri destek ve emek için teşekkür ederim. Takımlar böyledir oyuncu gelir gider ama takım baki kalır. O yüzden biz Malatya halkını temsil ediyoruz. Takımımız daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor."