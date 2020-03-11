Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi

7 saat önce

Tüm Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla alınan tedbirler arttırılırken, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi, System.String[]

Tüm Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla alınan tedbirler arttırılırken, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi" ifadelerine yer verdi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmişti. Ertelenen maç bugün saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok

Son Dakika Haberleri
23:53 Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri
23:43 Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı
23:42 Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi
23:29 Hüseyin Çimşir: "Burası dikensiz gül bahçesi değil, zorluklarla mücadele ediyoruz"
23:28 Fenerbahçe seride öne geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:12:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]