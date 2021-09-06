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Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı - Son Dakika

Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı

06.09.2021 12:33
Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı, System.String[]

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve ön siparişe açılan yeni Megane E-Tech, Avrupa'da Mart 2022'de satışa sunulacak.

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve ön siparişe açılan yeni Megane E-Tech, Avrupa'da Mart 2022'de satışa sunulacak.

Renault açıklamasına göre, yeni Megane E-Tech; tasarımı ve çok yönlülüğüyle, 26 yılda dört farklı nesille uzun soluklu bir başarı hikayesi oluşturan Megane efsanesinin mirasını devam ettiriyor.

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan model, dışarıdan kompakt boyutlara sahipken, iç mekanda konforlu bir genişlik sunuyor.

Yeni bağlantılı bilgi-eğlenci sistemi OpenR ile gelen yeni Megane E-Tech Electric, 60 KWh'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 470 kilometre menzile sahip olacak.

Avrupa'nın önde gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor. Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılarak ön siparişe açılan yeni Megane E-TECH, Avrupa'da gelecek yılın şubat ayında siparişe başlayıp martta satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, "Yeni Megane, Renault'nun yaklaşık 10 yıl önce başlattığı elektrikli devrimi temsil ediyor. Verimlilik ve sürüş keyfinden hiçbir ödün vermeyen model, elektrikli araç teknolojisini ulaşılabilir kılarak demokratikleştiriyor. Yeni Megane, elektrikli araçların GTI'sı olarak hayal edilip ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Elektrikli DNA ile tasarlandı

Verilen bilgiye göre, elektrikli araçlar için tasarlanan bir platformdan yararlanan yeni Megane E-Tech Electric, temelde elektrikli "heyecan uyandıran teknoloji" tasarım diliyle hayat buluyor. Söz konusu tasarım dili, yeni modele zarif ancak güçlü bir karakter kazandırıyor. Geniş iç mekan ve yenilenen ergonomi, yolculara daha iyi bir deneyim sunmak için bir araya geliyor.

Yeni Megane E-Tech Electric'in tasarım sürecinin temel yaklaşımı aerodinamik performansı iyileştirmeye dayanıyor. Aracın yüksekliği, ince tabanlı lastikler, ön hava girişleri ve tampon kenarlarındaki karakter çizgileri olmak üzere tüm detaylar araca modern bir his verirken, aynı zamanda yakıt verimliliğini de artırmaya yardımcı oluyor.

Yeni ışık imzası

Yeni Megane E-TECH Electric'in önünde ve arkasında kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatma, modern bir görünüm sunuyor. Merkezi logoyu da içine alan ışık imzası heyecan uyandıran bir görsel şölen ortaya koyuyor. Önde iki gündüz farı projektörü arasında uzanarak yanlardaki havalandırma ızgaralarına kadar devam ediyor. Arkada çapraz çizgiler halinde konumlandırılan detaylar, ilgi çekici bir 3 boyut benzeri ışıltı efekti oluşturuyor.

Rafale gri, schist gri, gece yarısı mavi, ateş kırmızı, diamond siyah ve buz beyaz olmak üzere altı farklı göz alıcı ve zarif gövde rengiyle sunulacak yeni model, yeni iç ses tasarımı, araç dışındaki yayalar için yeni uyarı sesleri ve Harman Kardon imzalı tamamen yeni premium ses sistemi yeni nesil bir ses deneyimi sunuyor.

Yeni Megane E-Tech Electric'in iç mekanı ek olarak hoş ve sade bir his veren çeşitli geri dönüşümlü malzemelerle ev dekorasyonu dünyasından esintiler taşıyor.

Daha fazla depolama alanı, ergonomi ve konfor

Toplam 30 litre saklama alanıyla sınıfının en iyi değerini sunan Megane E-Tech Electric, 440 litrelik bagaj hacmine sahip. Yeni Megane E-TECH Electric'teki tam LED ortam aydınlatması kabin içinde optimum huzur sunmak için insan vücudunun biyolojik saatini esas alıyor. Kokpit içindeki aydınlatma; ön panel, kapı panelleri ve akıllı telefon yuvası boyunca uzanan ışık şeritleri ile sağlanıyor. Aydınlatma, gündüz ve gece farklılaşıyor ve her 30 dakikada bir renk değiştiriyor.

Çevik bir platform ve hızlanma emirlerine anında cevap veren dinamik güç-aktarma sistemi sayesinde benzersiz bir sürüş deneyimi sunan otomobilde ayrıca yenilikçi batarya çözümleri sayesinde maksimum menzil, konfor ve güvenlik de beraberinde geliyor.

Renault mühendisleri tarafından geliştirilen patentli "Koza Etkisi Teknolojisi", sürüş sırasında son derece sessiz, bir elektrikli otomobil için bile benzersiz bir ses konforu seviyesi sağlıyor.

Üst düzey güvenlik

Yeni Megane E-Tech Electric'te kullanıma sunulan ve yolcular dışında trafikteki diğer paydaşlar için de hayatı kolaylaştıran ve sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılan 26 farklı ADAS özelliği sunuyor.

Ayrıca, Akıllı Dikiz Aynası sayesinde daha fazla konfor ve iç huzur sağlanıyor. Sistem, arka camın üst kısmında bulunan bir kamera üzerinden çalışıyor ve arkadaki yolun gerçek zamanlı görüntüsünü aracın iç dikiz aynasında aktararak, yan aynalara ek tamamen engelsiz bir görüş sağlıyor.

Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı
Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı
Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı
Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı

Otomobil, Megane, Münih, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Megane E-Tech Electric, Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı - Son Dakika


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