, yeni nesil çağrı merkeziyle istihdamı 81 ile yayacak - Son Dakika

, yeni nesil çağrı merkeziyle istihdamı 81 ile yayacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, "Kovid-19 öncesi 9 şehirdeydik, şu anda istihdamı 41 şehre yaydık.

, yeni nesil çağrı merkeziyle istihdamı 81 ile yayacak, System.String[]

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, "Kovid-19 öncesi 9 şehirdeydik, şu anda istihdamı 41 şehre yaydık. Nihai hedefimiz 81 ilden hizmet vermek. Şu kadar sayıda çağrı merkezimiz var demiyoruz artık, Türkiye'nin 81 iline yayılıyoruz." dedi.

Pandemi sürecinde tüm müşteri hizmetleri ekibini evden çalışma modeline geçiren Vodafone, bu modelden yola çıkarak tasarladığı "yeni nesil çalışma sistemi"ni Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde uygulamaya başladı.

Yeni sistemin detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun'un katıldığı toplantı ile paylaşıldı.

Pandemi sürecinin herkesin hayatında yeni sayfalar açtığına işaret eden Ergun, iş yapış şekillerinden günlük rutinlere kadar hayatın her alanında yeni normallerin oluştuğunu aktardı.

Ergun, yeni nesil çalışma sistemini de, pandemiyle birlikte hayata geçen uzaktan çalışma modelinden yola çıkarak tasarladıklarını belirterek, sistemin tüm müşteri hizmetleri operasyonunu kapsamasını hedeflediklerini anlattı.

Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunma hedeflerinden de bahseden Ergun, şunları kaydetti:

"Yeni nesil çalışma sistemiyle de toplumumuzda çalışma hayatından bir sebeple uzak kalmış bireylere mekan bağımsız çalışarak gelir elde etme imkanı sunmayı hedefliyoruz. Onlara, bir anlamda, iş hayatına katılma konusunda yeni ve farklı bir pencere açıyoruz. Yeni nesil çalışma sisteminde ana odağımız dijitalleşme olmaya devam ediyor, eski usul çalışma şeklini dijitalleştiriyoruz. Dijital dünyaya uygun bir çalışma şekli sunuyoruz.

Kişiler, dijital teknolojiler sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışabiliyor. Diğer yandan, ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerini önceliklendiren bir çalışma sistemi sunuyoruz. Hedefimiz, daha önce çalışma hayatına girmemiş, özellikle evden çıkmakta problem yaşayan vatandaşlarımızın aile ekonomisine katkı sağlamasına imkan vermek."

"Adaylar, toplam 25 gün dijital eğitim görüyor"

Emre Ergun, yeni sistemle, evinde çocuğuna ya da yaşlı bir büyüğüne bakmak zorunda olan ya da başka bir sebeple evinden ayrılamayan kadınların, fiziksel engelinden ötürü evden çıkamayan ama çalışma hayatında son derece üretken olabileceğine inanan engelli vatandaşların, kendi harçlığını çıkarmak isteyen gençlerin istedikleri yerden çalışarak iş hayatında aktif olabileceklerini anlattı.

Yeni nesil çalışma sistemiyle, bireylerin hayatına dokunacaklarını ve toplumsal gelişime katkı sağlayacaklarını bildiren Ergun, sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mesai saati olmayacak, vardiya sistemine bağlı kalmayacağız, saat 9 ile 6 arası çalışmayı zorunlu tutmayacağız. Elbette, bu saatler arasında çalışan da olacaktır, ama 'Sadece 3 saat çalışabilirim.' diyen de 'Sadece 5 saat çalışabilirim.' diyen de gelsin istiyoruz. Yeni nesil çalışma sisteminde kişiler çalıştıkları kadar ücret alıyor. İstihdam sağlayacağımız kişilere tamamen online eğitim veriyoruz.

Aslında biz bu sürece mart ortasında başladık. O tarih itibarıyla da tüm işe alınan müşteri temsilcileri uzaktan eğitim almaya başladı. Adaylar, toplam 25 gün dijital eğitim alarak faturalı ve faturasız müşterilerimize hizmet vermeye hazır hale geliyor."

"Üniversite iş birliklerine başladık"

Yeni sistem için üniversite iş birliklerine başladıklarını bildiren Ergun, şunları anlattı:

"Özyeğin Üniversitesi ile bir iş birliği yaptık ve öğrencilerine uzaktan çalışma imkanı sunuyoruz. Şu ana kadar Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden toplam 307 başvuru aldık. Temmuzda 40'tan fazla öğrenciyle ilk online eğitimlerimizi gerçekleştirdik, bu arkadaşlarımız, çağrı karşılamaya başladı.

Devlet üniversiteleri ile de iş birliklerimize başladık. İskenderun Teknik Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki öğrenciler de müşteri hizmetleri ekibimize katılmak için online eğitimlerine başladı. Halihazırda bu üniversitelerde 60'a yakın öğrenci eğitim alıyor."

"Pandemi başladığından bu yana 1100'e yakın yeni kişiyi istihdam ettik"

Emre Ergun, yeni nesil çalışma sistemiyle pandemi başladığından bu yana 1100'e yakın yeni kişiyi istihdam ettiklerini dile getirdi.

Sistemle çalışan sayılarını bir yıl içinde 10 bin seviyesine çıkarma hedefinde olduklarını aktaran Ergun, "Kovid-19 öncesi 9 şehirdeydik. şu anda istihdamı 41 şehre yaydık. Nihai hedefimiz 81 ilden hizmet vermek. Şu kadar sayıda çağrı merkezimiz var demiyoruz artık, Türkiye'nin 81 iline yayılıyoruz. Türkiye'nin her yerinde istediği lokasyondan çalışan Vodafone Çağrı Merkezi çalışanları olmasını hedefliyoruz. Kişilere zaman bağımsız, şehir bağımsız, lokasyon bağımsız çalışmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz. İsteyen herkes bize katılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Maden işçilerinin yakınlarını da yeni nesil çalışma sistemine dahil etmeyi planlıyoruz"

Ergun, kadın çalışanların önceliklendirildiği Canlı Destek projesini de hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, kadın istihdamının desteklenmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında halihazırda İstanbul, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 24 kadın çalışanın evlerinden Canlı Destek hizmeti sunduğunu söyledi.

Maden işçilerinin yakınlarını da yeni nesil çalışma sistemine dahil etmeyi planladıklarını belirten Ergun, "Maden işçilerinin yakınlarına istihdam sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışıyoruz. Zonguldak ve Soma'da maden işçilerinin yakınlarına iş imkanı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

"Evden çalışma, çalışan verimliliğini artırdı"

Toplantı sonunda soruları yanıtlayan Ergun, yaptıkları ölçümlerde şu an çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 80'inin evden çalışmaya devam etmek istediğinin, yüzde 20'lik kısmın ofise dönme konusuna sıcak baktığının ortaya çıktığını söyledi.

Evden çalışanlarda verimliliğin daha yüksek olduğuna işaret eden Ergun, pandemi sürecinde sabit internete olan talebin yüzde 80 arttığını, okulların başlaması ile bu talebin daha da artacağını dile getirdi.

Ergun, "Mevcut çalışanlarımız aynı şekilde çalışmaya devam edecek, onlarla yaptığımız bütün sözleşmeli yükümlülüklerimiz aynı şekilde geçerli. Şu an toplam çağrı merkezlerimizde 4 bin 500 hizmet veren arkadaşımız var, sistemle 10 bin kişiye ulaşmayı öngörüyoruz. Bunun içinde engelli çalışan oranımızı yüzde 10'a çıkarmak istiyoruz. Yanı sıra çağrı merkezi yatırımlarımıza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Vodafone, Türkiye, Nesil, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , yeni nesil çağrı merkeziyle istihdamı 81 ile yayacak - Son Dakika Ekonomi

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