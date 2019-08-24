Yeni Nesil LG K50S ve K40S, Multimedya Odaklı, Uygun Fiyatlı

Yeni LG K Serisi: Artırılmış Multimedya Deneyimi İçin Tasarlandı

Yeni Nesil K50S ve K40S Uygun Fiyat Anlayışı ve Amiral Özellikler Stratejisini Sürdürüyor.



LG Electronics (LG) Berlin, Almanya'da düzenlenecek IFA 2019'da, etkileyici fiyatlarıyla rekabetçi bir çizgiye sahip olan yeni K50S ve K40S akıllı telefonlarını görücüye çıkarıyor. Bu yükseltilmiş K serisi modeller yüksek fiyata sahip olmadan üstün multimedya deneyimi sunabilecek diğer iyileştirmelerin yanı sıra geliştirilmiş kameralar, daha iyi ekranlar ve daha kapsamlı bataryalarla donatılmış.



LG'nin amiral serileri G ve V gibi LG K50S de üç arka kameraya sahip

PDAF'lı 13MP, Süper Geniş Açılı 5MP ve Derinlik Sensörlü 2MP lens. Derinlik sensörü, portre çekimleri sırasında daha gerçekçi bir alan derinliği sunmak için nesne ve arka plan arasında net bir ayrım yaratıyor. LG K40S ise iki arka kameraya sahip: PDAF'lı 13MP ve Süper Geniş Açılı 5MP. Süper Geniş Açı sunan ilk K serisi cihazlar gibi bu iki akıllı telefon modeli de geniş grupların fotoğraflarıyla büyüleyici manzaraların çekimleri için ideal. Hem ön hem de arka kameralarıyla 13 milyon piksel görüntü sunabilen LG K50S veya LG K40S ile çekilen sahneler ve nesneler kesildiğinde veya yakınlaştırıldığında da üstün görüntü kalitesi sunuyor.



Bu etkileyici fiyata sahip setler, genelde premium cihazlarda bulunan başarılı ekranlarıyla üstün oyun ve içerik tüketimi deneyimi için tasarlandı. K50S göz alıcı 6.5-inç FullVision ekrana sahipken K40S de benzer şekilde 6.1-inç HD+ ekran kalitesi sunuyor. Minimal boyuttaki çerçeveler çekici ama fazla göze çarpmayan ön kamera lensiyle bölündüğünde, her iki cihaz da zarif, modern bir stil ve daha etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Elbette unutulmaz içeriklerin keyfine ancak muhteşem bir sesle varılabilir, her iki akıllı telefon da DTS: X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.



LG'nin en son K serisi modellerinin arttırılmış özellikleri

K serisi modellerin arttırılmış özellikleri tüm LG akıllı telefonlarında bulunan eksiksiz temel özellikleri tarafından da destekleniyor. Günlük yaşamın olası tüm kötü koşullarına dayanma garantisine sahip K50S ve K40S Amerikan Ordusunun dayanıklılıkla ilgili MIL-STD-810G standardını karşılıyor ve iki şarj arasında uzun süreli multimedya keyfi için optimize edilmiş bataryalarla birlikte sunuluyor. Ayrıca yardımcı Google Asistan'a da sadece tek bir düğme yardımıyla erişebiliyor.



LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı Morris Lee;



"Yeni K serisi cihazlar aynı fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek en iyi multimedya deneyimini sunabilirler," diyor ve şöyle devam ediyor. "Geliştirilmiş ekranları ve çok yönlü kameraları sayesinde K50S ve K40S, LG'nin, tüketicilerin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyma konusundaki kararlılığını gösteren olağanüstü bir değer sunuyor."



Yeni K serisi telefonlar bu yılın Ekim ayından başlamak üzere Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da, Yeni Aurora Siyahı ile Yeni Fas Mavisi gibi ayrıcalıklı iki renkte piyasaya sunulacak. IFA 2019 ziyaretçileri yeni K serisi akıllı telefonların ilk deneyimleyeni olmak için Berlin Messe 18 Nolu Salon'daki LG standına bekleniyorlar. LG'nin tüm IFA etkinliklerini sosyal medya hesaplarından #LGIFA2019 etiketiyle takip edebilirsiniz.



Yeni Nesil K50S ve K40S Önemli Özellikler:

LG K50S



Chipset: 2.0 GHz Sekiz Çekirdek

Ekran: 6.5-inç 19.5: 9 HD+ FullVision Ekran

Bellek: 3GB RAM/ 32GB ROM/ microSD (2TB'a kadar)

Kamera:

Arka: PDAF 13MP/ Derinlik Sensörlü 2MP/ Süper Geniş Açılı 5MP

Ön: 13MP

Batarya: 4,000 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Boyut: 165.8 x 77.5 x 8.2mm

Ağ: LTE/ 3G/ 2G

Renk: Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi

Diğerleri: DTS: X 3D Surround Sound/ AI CAM/ MIL-STD 810G Uyum/ Parmakizi Sensörü/ Google Asistan Düğmesi



LG K40S



Chipset: 2.0 GHz Sekiz Çekirdek

Ekran: 6.1-inç 19.5: 9 HD+ FullVision Ekran

Bellek: 2GB, 3GB RAM*/ 32GB ROM/ microSD (2TB'a kadar)

Kamera:

Arka: PDAF 13MP/ Süper Geniş Açılı 5MP

Ön: 13MP Standart

Batarya: 3,500 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Boyut: 156.3 x 73.9 x 8.6mm

Ağ: LTE/ 3G/ 2G

Renk: Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi

Diğerleri: DTS: X 3D Surround Sound/ AI CAM/ MIL-STD 810G Uyum/ Parmakizi Sensörü/ Google Asistan Düğmesi