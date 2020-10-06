Yeni Ordu Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı

Yapımı yaklaşık bir yıl önce tamamlanan 20 bin kişi kapasiteli Ordu Stadı'nın, mor-beyaz renkli koltukları takılmaya başlandı.

Altınordu ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapımına başlanılan ve 20 bin kapasitesi bulunan Ordu Stadı geçen yıl tamamlandı. Daha önce kaba inşaatı yüzde 95 seviyelerinde tamamlanan ve çimleri serilen stadın, bir süre önce ikmal ihalesi de yapıldı. Bir bölümünün spor lisesi olacağı ve bunun Ordu'da ilk kez uygulanacağını stat ayrıca, görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak. 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere, 554 araçlık otopark yer alan ve 90 bin metrekare alan üzerine kurulan stat, tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak.

"Efsaneyi canlandırmak için gereğini yapacağız"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile birlikte Yeni Ordu Stadı'nda incelemelerde bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile yapılan stadın koltuklarının takıldığını belirterek, "Yapılan yeni stadımıza yöremizin değeri ve efsanesi Orduspor'un renkleri mor-beyaz koltuklar takılmaya başlandı. Efsaneyi canlandırmak için biz de gereğini yapacağız inşallah" ifadelerine yer verdi. - ORDU