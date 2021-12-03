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Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu - Son Dakika

Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu

03.12.2021 15:46
Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu

Otomobilin Oscar'ı olarak görülen, Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde yeni Peugeot 308 (Hatchback ve SW), finalistler arasına girdi.

Otomobilin Oscar'ı olarak görülen, Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde yeni Peugeot 308 (Hatchback ve SW), finalistler arasına girdi.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, yeni Peugeot 308, COTY ödüllerinde Fransız üreticinin geleneğini sürdürüyor. Peugeot 308, 2013 yılından bu yana yarışmanın finallerine kalmayı başaran 5. Peugeot modeli oldu.

Peugeot bundan önce 2019 sonunda 208 ile, 2018 sonunda 508 ile (Hatchback ve SW), 2016 sonunda SUV 3008 ile ve önceki nesil 308 (Hatchback ve SW) ile 2013 sonunda finalist olmuştu. Bu adaylıkların ise 3'ünden ödülü kazanarak ayrılmıştı. Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü 2020'de Peugeot 208, 2017'de Peugeot SUV 3008 ve 2014'te Peugeot 308 (Hatchback ve SW) modelleri kazanmıştı.

Fransız üretici, 28 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek yarışma için, yeni Peugeot 308 modeli ile 39 aday arasında son 7 finalistten biri olmayı başardı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli ödüllerinden birisi olan COTY yarışmasında kategori, alt bölüm veya sınıf ayrımı yapılmıyor. Her yıl yalnızca bir model, Yılın Otomobili olmaya hak kazanıyor.

Jüri, 23 Avrupa ülkesinden 61 üyeden oluşuyor. Her biri ilk oylamada, 39 katılımcıdan oluşan kapsamlı listeden oylamasını yapıyor ve yedi finalist belirleniyor. Katılımcıların ve finalistlerin listesine Yılın Otomobili web sitesi "https://www.caroftheyear.org/" üzerinden ulaşılabiliyor.

Şimdiden 24 bin sipariş alındı

Açıklamaya göre, C segmentinde yer alan yeni Peugeot 308, hatchback ve station wagon versiyonlarıyla aileyi yeniledi. Ekim ayının sonuna kadar Avrupa genelinde 24 binin üzerinde sipariş alındı. Bu siparişlerin yüzde 22'si ise yeni şarj edilebilir hibrit versiyondan oluştu. Baştan aşağı yenilenen modelin tasarımı ilk görüşte dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra yeni Peugeot 308, geniş iç mekan tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor.

Yeni Peugeot 308, önde dikey imza şeklindeki LED aydınlatmaları ve arkada üç pençeli stop tasarımı ile Peugeot'nun DNA'sını en iyi şekilde yansıtıyor. En güncel i-Cockpit (kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş gösterge ekranı ve yapılandırılabilir düğmelere sahip merkezi dokunmatik ekran) ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden model, benzinli ve dizel motorlarıyla en yüksek verimliliği sunarken, 180 ve 225 hp'lik seçeneklerle tercih edilebilen şarj edilebilir hibrit versiyonuyla da öne çıkıyor.

Yeni Peugeot 308, 2022 Yılın Otomobili finalisti oldu
Yeni Peugeot 308, 2022 Yılın Otomobili finalisti oldu

Türkiye, Peugeot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Peugeot 308, '2022 Yılın Otomobili' finalisti oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu - Son Dakika
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