Yeni sağlık ocağı ve 112 Acil istasyonunun inşaatına başlanıldı - Son Dakika

Yeni sağlık ocağı ve 112 Acil istasyonunun inşaatına başlanıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde yeni Sağlık Ocağı ve 112 Acil Servis istasyonu inşaatına tekrar start verildi.

Yeni sağlık ocağı ve 112 Acil istasyonunun inşaatına başlanıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde yeni Sağlık Ocağı ve 112 Acil Servis istasyonu inşaatına tekrar start verildi.

6 ay önce ihalesi yapılan ve Mart ayında Koronavirüs salgını ile birlikte bazı teknik sebeplerden dolayı ara verilen Perşembe yeni Sağlık Ocağı ve 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonunun inşaatına 6 Ağustos Perşembe günü itibarıyla yeniden başlandı. Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan inşaat 6 ay içerisinde müteahhit firma tarafından teslim etmesi bekleniyor.

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, "Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında yatırım programına alınan ve yaklaşık altı ay önce ihalesi yapılan yeni sağlık ocağı ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu beldemiz girişindeki yeni yerinde faaliyete geçtiğinde ambulans ve vatandaşların araçları için park yeri ve bahçe düzenlemesi de yapılacak. Sağlık Ocağı ve 112 Acil İstasyonu binaları için istenen 350 metrekare sabit (bahçesiyle birlikte 800 metrekare) arsaya karşılık gösterdiğimiz arsa 1246 metrekare alana sahip. İki kat şeklinde inşa edilecek binanın birinci katı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, ikinci katı da sağlık ocağı olarak bir arada hizmet verecek. Diğer taraftan Muhtemelen 7 doktorun görev yapacağı ve yataklı olacak olan sağlık ocağımız ve 112 acil istasyonumuz eskisine göre daha güvenli bir binada hizmet verirken, vatandaşlarımız da yazın sıcakta, kışın soğukta sağlık ocağı yokuşunu çıkmak zorunda kalmayacak; özellikle yaşlı vatandaşlarımız çok rahatlamış olacak. Bu vesileyle katkı ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yeni sağlık ocağı ve 112 acil istasyonumuz beldemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni sağlık ocağı ve 112 Acil istasyonunun inşaatına başlanıldı - Son Dakika
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