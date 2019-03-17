Yeni Samsung Galaxy S10 Ailesi Türkiye'ye Merhaba Dedi

Yeni Samsung Galaxy S10 Ailesi Türkiye'ye Merhaba Dedi Samsung, yeni Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin Türkiye tanıtımı ile birlikte Galaxy S serisinin 10. yılını İstanbul'da kutladı.

Yeni Samsung Galaxy S10 Ailesi Türkiye'ye Merhaba Dedi





Samsung, yeni Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin Türkiye tanıtımı ile birlikte Galaxy S serisinin 10. yılını İstanbul'da kutladı. Yeni Samsung Galaxy S10 Ailesi 'nin satış fiyatları?



Samsung Electronics yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S10'un Türkiye tanıtımını Volkswagen Arena'da düzenlediği muhteşem bir gecede gerçekleştirdi. Rock müziğin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi'nin "senfonik" projesi ile sahne aldığı gecede duayen fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın İstanbul'un ikonikleşmiş bölgelerinde Samsung Galaxy S10+ ile özel olarak çektiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.



Dünyanın ilk gömülü Ultrasonik Parmakizi Tarayıcılı Dinamik AMOLED ekranına sahip olan S10 ailesinin sahip olduğu üstün kamera teknolojisi ve görsel zeka özelliği, kullanıcılara destansı fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor.



Çığır açıcı bir mühendislik ürünü olan Galaxy S10'un benzersiz Sonsuz-O ekranı; bir dizi sensörü ve kamera teknolojisini küçük bir alanda bir araya getirerek ekrandaki görüntüyü maksimum oranlara taşıyor.



Galaxy S10 ailesinin her üç modelinde de bulunan Ultra Geniş Açılı kamera, 123 derece görüş alanı ile insan gözüne yakın bir görüş alanı sunuyor. Ayrıca Süper Sabitleme özelliği sayesinde titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekilebiliyor ve sektörde bir ilk olarak arka kamera ile HDR10+ kalitesinde kayıt yapılabiliyor.



Samsung, Galaxy S10 ile birlikte Qi-Sertifikalı akıllı telefon ve hatta bu teknolojiyi destekleyen; giyilebilir cihazları şarj etmeyi mümkün kılan Kablosuz Güç Paylaşımıözelliğini de sunuyor. Galaxy S10, normal bir şarj kaynağına bağlıyken kendisiyle birlikte eşzamanlı olarak bu teknolojiyi destekleyen ikinci bir cihazı da şarj edebiliyor.



Tavsiye Edilen Satış Fiyatları

Türkiye'de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri; 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olarak belirlendi.



Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL; Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.



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