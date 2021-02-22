Yeni sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi! İşte Tuğba Özerk'in yeni aşkı
22.02.2021 14:11
Şarkıcı Tuğba Özerk, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisinden aldığı çiçekleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen Özerk, yeni aşkıyla ilk kez Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İşte Özerk'in yeni aşkı...
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Sokağa çıkma yasağında maskesiz yürüyen çift, gazetecileri görünce panik yaptı.
Arkasını dönüp kaçmaya çalışan sevgilisini sakinleştiren ünlü şarkıcı, "Alışık değil arkadaşlar. Heyecan yaptık. Aslında daha önce çektiler birlikte ama o heyecan yapınca, ben de heyecanlanıyorum" dedi.
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