Yeni sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi! İşte Tuğba Özerk'in yeni aşkı

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Sokağa çıkma yasağında maskesiz yürüyen çift, gazetecileri görünce panik yaptı.

Arkasını dönüp kaçmaya çalışan sevgilisini sakinleştiren ünlü şarkıcı, "Alışık değil arkadaşlar. Heyecan yaptık. Aslında daha önce çektiler birlikte ama o heyecan yapınca, ben de heyecanlanıyorum" dedi.



