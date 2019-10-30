Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Birçok ülkenin dijital hizmet sektörüne vergi koyma çalışmalarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin de dijital hizmet sektöründe vergi koyması ve bu işletmelerin, kamu gelirlerine katkı sağlaması için yasal düzenleme yapması gerekiyordu." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kanun yapma kalitesinin düştüğünü belirterek, kendilerinin uygun buldukları tekliflere "evet" diyen bir siyasi parti olduklarını söyledi. Tatlıoğlu, "Bu teklifin bir tane gerekçeli maddesi var o da Dijital Hizmet Vergisi'dir. Onun dışında ciddi gerekçeye dayandırılan husus yok." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de tüketim ve işlemler üzerinden alınan dolaylı vergilerin ağırlığını herkesin bildiğini ve şu anda yüzde 70'leri geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde çok düşük oranlarda olduğunu dile getiren Kalaycı, "OECD verilerine göre gelir ve kazanç üzerinden alınan vergi yükü Türkiye'de yüzde 5,4. OECD ortalamasının yarısının da altında olan gelir ve kazanç üzerinden vergi toplamamız söz konusudur. 35 ülkede en düşük olan biziz. Gelir ve kazançlar üzerinden vergilendirme açısından adeta bir vergi cenneti konumundayız." ifadesini kullandı.

Aynı durumun servet vergilerinde de söz konusu olduğunu ve Türkiye'nin OECD ortalamasının altında yer aldığını dile getiren Kalaycı, mal ve hizmetlerden alınan vergilerde ise Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Kalaycı, "Vergi adaletini sağlamaya, gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri arttırmaya dönük çabaları elbetteki destekliyoruz. Bu düzenlemenin altında yatan gerekçelerden birinin bu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, dijital hizmet sektöründe yaşanan hızlı gelişmelerin global anlamda yeni imkanlar sağlarken, yeni ihtiyaçları da doğurduğunu belirterek, çok büyük ölçekli hasılat ve kar elde eden dijital sektörün, vergi verme konusunda büyüklükleriyle orantılı vergi vermediğine işaret etti.

Bu durumun haksız kazanca yol açtığını dile getiren Öztürk, "Birçok ülkenin dijital hizmet sektörüne vergi koyma çalışmalarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin de dijital hizmet sektöründe vergi koyması ve bu işletmelerin, kamu gelirlerine katkı sağlaması için yasal düzenleme yapması gerekiyordu." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise hükümetin ekonomiyi yönetmeyi bilmediğini, yanlış yönettiğini ve bu yanlış yönetim sonucu "ekonominin dibe vurmuş vaziyette" olduğunu öne sürdü.

Türkiye'de büyük bir krizin yaşandığını ve bunun bir numaralı sorumlusunun da mevcut hükümet olduğunu ileri süren Şener, "Herkesin çıkış, kurtuluş aradığı bir ortamda böylesine dağınık, düzensiz, amacı karışık bir paketin Meclise gelmiş olması bile kamuoyunda ve krizden mağdur olan kişiler arasında bir umutsuzluk kaynağı olabilecek niteliktedir." ifadesini kullandı.

Kanun teklifinin hiçbir derde derman olmayacağını ve her şeyi daha karışık hale getireceğini savunan Şener, "Bir kere gelirler giderlere bağlıdır. Siz, bütçeyi delik deşik hale getirdikten, ülkedeki bütün denetim mekanizmalarını tahrip ettikten sonra kontrolsüz bir şekilde kamu harcamalarını arttırdığınız sürece gelir reformu diye bir şey yapamazsınız." görüşünü savundu. Şener, Dijital Hizmet Vergisi'ne ilişkin düzenlemenin "sosyal medyayı tasfiye etme düzenlemesi" olduğunu öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, yine "torba" ve etki analizi olmayan bir yasa teklifi ile karşı karşıya olduklarını ve böyle yasa yapılamayacağını belirterek, ihdas edilmek istenen yeni vergilerin de aslında dolaysız vergiler olduğunu savundu.