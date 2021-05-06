Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor - Son Dakika

Geçtiğimiz ay İstanbul'daki adamlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirilen Sedat Peker, bu süreçte evine yapılan baskına ve kendisiyle ilgili iddialara ilişkin bir video yayınlamıştı. Pazar günü YouTube kanalında paylaştığı videoda farklı iddialar ortaya atan Peker, 3 ayda 12 video çekeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bugün Peker'in kanalından ikinci bir video daha yayınlandı.

KİTAPLARIYLA DA MESAJ VERİYOR

Önceki videoda olduğu gibi son paylaşımda da, bir oturma odasında bulunan Peker'in masa başında, önünde bir takım kağıt ve kitapların olduğu görüldü. Operasyonlar sonrası çektiği videolara bir yenisini daha ekleyen Sedat Peker, masasına koyduğu kitaplarla da mesaj vermeye devam etti.

"BİR NİYETLE O KİTAPLARI ORAYA KOYDUM"

Bir önceki videosunda masasında yer alan kitaplar üzerine Peker'in nasıl bir mesaj vermek istediğine dair haberler yapılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Peker, "Bir niyetle o kitapları oraya koydum. Meraklı olanlar onu düşünsün yorumlasın diye. Veya başka bir obje" diye belirtti. 46 dakikalık yeni videoda da Isaac Deutscher'ın 'Kovulan Sosyalist Troçki' kitabı dikkat çekti.