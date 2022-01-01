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Yeni yıla boğazda yüzerek girdiler - Son Dakika

Yeni yıla boğazda yüzerek girdiler

01.01.2022 01:45

PROFESYONEL yüzücüler, yeni yılı İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek karşıladı.

PROFESYONEL yüzücüler, yeni yılı İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek karşıladı.

Yeni yılı kimi vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde karşılarken, 10 profesyonel yüzücü ise yeni yıla dakikalar kala İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek yılbaşıyı kutladı. Master yüzücü Faruk İlgü, "Çok mutluyuz. Biz denizi seviyoruz. Deniz de bizi seviyor. Herkes yılbaşında sevdiğine gidiyor. Biz de denizi seviyoruz. Deniz bizi hiçbir zaman bırakmadı. Pandemide havuzlar bile kapalıydı. Herkes yılbaşını köprünün üzerinde yaşamak istiyor ama biz suyun içinde köprünün altında yaşamak istedik güzel duyguyu. Herkese yeni yılda en başta sağlık diliyoruz. Herkesin gönlünden geçen ne varsa 2022'de gerçekleşmesini diliyoruz. Sağlık mutluluk ülkemiz için ekonomik refah diliyoruz" dedi.


- İstanbul
Yeni yıla boğazda yüzerek girdiler
Yeni yıla boğazda yüzerek girdiler
Yeni yıla boğazda yüzerek girdiler
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni yıla boğazda yüzerek girdiler - Son Dakika


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