Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Karlar İçinde Girmek İsteyen Tatilciler Abant'a Akın Etti

Yeni Yıla Karlar İçinde Girmek İsteyen Tatilciler Abant'a Akın Etti

40 dakika önce

Yeni yıla karlar içinde girmek isteyen tatilciler Abant'a akın etti Abant Tabiat Parkı'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyorBOLU - Bolu'da, yeni yıla karlar içerisinde girmek isteyen vatandaşlar, kar yağışıyla beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkı'na akın etti.

Yeni yıla karlar içinde girmek isteyen tatilciler Abant'a akın etti
Abant Tabiat Parkı'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

BOLU - Bolu'da, yeni yıla karlar içerisinde girmek isteyen vatandaşlar, kar yağışıyla beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkı'na akın etti.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, hafta boyunca devam eden kar yağışıyla beyazlara büründü. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
2019 yılına doğayla iç içe ve karlar içerisinde girmek isteyen isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, büyüleyen manzara eşliğinde eğlenceli vakit geçirdiler. Soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler, göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda yürüyerek karın tadını çıkardılar. Abant'a gelen bazı tatilciler ise, karlar üzerinde çadır kampı kurararak tatillerini değerlendiriyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı çevresinde bulunan oteller de yılbaşı nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı tatili için Abant'a gelen Ceyhun Tınmaz, "Abant güzel ve gelinip görülmesi gereken bir yer. Türkiye'de nadir olan yerlerden birisi. İlk defa geliyorum ve iyi ki gelmişim" dedi.
Ailesiyle birlikte yeni yıla Abant'a girecek olan 8 yaşındaki Kuzey Özgürel, Abant'ı çok beğendiğini söyleyerek, karlarla oynamayı sevdiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Bolu, Kar, Genel
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