Yeni yılın dijital reklam trendleri açıklandı - Son Dakika

2021 yılında 50 ülkede influencer marketing, pazar yeri yönetimi, dijital strateji ve performans alanları başta olmak üzere dijital fabrika mantığıyla şirketlerin her türlü ihtiyacına çözüm üreten Digital Exchange, 2022'de dünyanın kullanacağı dijital reklam trendlerini açıkladı. Açıklanan yeni trendlere göre, 2022'de yapay zekaya dayalı dijital reklamların sektörde ağırlık kazanacağı ve kişiye göre özelleştirilmiş reklamların yanında video reklamcılığının yükselen değer olacağı vurgulandı.

Reklam veren dernekleri ve ajanslarının üyesi olduğu STK'lar tarafından hazırlatılan Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, 2021'in Ocak-Haziran döneminde reklam harcamaları 10.3 milyar lira oldu. Türkiye'deki reklam yatırımları 2020 yılının tamamında 17 milyar lira olarak gerçekleşirken, 2022'nin ilk çeyreğinde açıklanacak 2021 yılının bütününe ilişkin harcamalarının 20 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'de ortalama 8.5 saatini internette geçiren 50 milyondan fazla sosyal medya üyesine paralel dijital reklamın pastadaki payı da her geçen gün artıyor.

Araştırmaya göre, dijital reklam sektörü 2021 yılının 6 ayında tüm reklam ciro su içinde yüzde 65.6 ile 7.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Yine dijital reklam oranının 2021'in ikinci yarısında Black Friday ve yılbaşı alışverişi de düşünülerek daha da yükseleceği öngörülüyor. Şirketler de reklam bütçelerindeki harcama kalemlerinde dijital alanın payını her geçen gün artırıyor. Giderek yükselen dijital reklam, artan sosyal medya ve internet kullanımıyla beraber geleneksel medya ve yazılı görsel basına göre ilerleyen yıllarda hem bütçe hem de görünürlük ve şirkete ciro, tanınırlık etkisi anlamında çok daha önde olacak. Bu gelişmelerden hareketle, yıl boyunca Türkiye ve 50 ülkede dijital reklam başta olmak üzere influencer marketing, pazar yeri yönetimi, dijital strateji ve performans konularında çalışmalar yapan ve e-turizm, e-ticaret ile e-ihracat konusunda Türkiye'ye çok önemli tutarda katma değer sağlayan Digital Exchange'in başarılı ekibi, 2022'ye ilişkin dijital reklam trendlerini açıkladı.

INFLUENCER MARKETİNG YÜKSELECEK

2021 boyunca dijital reklamlarda trendin video ve influencer marketing olduğunu belirten Digital Exchange ekibi "Salgının etkilerinin azalmaya başladığı ve yeni normal döneminde şirketler e-ticaret ve e-ihracat ile e-turizm konularında B2B ve B2C alanında önemli faaliyetlere imza attılar 2021'de. Biz de 50'yi aşkın ülkede video marketing, influencer pazarlama ve marketplace alanında çalışmalar yaptık. 2022'de bu alanlarda ilgi ve çalışmanın sürmesinin yanında yapay zekanın dijital reklamda ağırlığının arttığı bir dönemi yaşayacağız" bilgisini verdi.

YAPAY ZEKA AĞIRLIKLI SİSTEME GEÇİLECEK

Digital Exchange ekibi, reklam sektörünün yapay zeka kullanımını 2022'yi milat alarak harekete geçeceğini belirterek, "Dünya hızla dijitalleşiyor. Yeni teknolojiler de en çok reklam sektöründe kullanılıyor. Dolayısıyla 2022'de yapay zekanın etkileri dijital reklam sektöründe çok etkin olacak. Gerek marka web sitesi trafiğini raporlamak gerek organik arama gerekse kullanıcı satın alma geçmişine bağlı olarak bir sonraki alışverişinde neler satın alacağını bu teknolojiyi kullanarak tahmin edebileceğiz. Özellikle bu alanlara yoğunlaşan, yükselmek isteyen firmalar kullandıkları yapay zeka teknolojisini SEO stratejileri ile uyarlamalılar" ifadelerini kullandı.

VİDEO REKLAMCILIĞI ÖZEL İÇERİK İSTİYOR

Veriye dayalı pazarlamanın da 2022'de revaçta olacağını belirten Digital Exchange ekibi "Özellikle reklam stratejisinde potansiyel müşterilerinize değer verdiğinizi gösteren, kişiye göre özelleştirilmiş reklamlar oldukça ilgi çekecek" diye konuştu. Instagram ve TikTok platformlarında kullanılan video reklamcılığının da 2022'nin trendleri arasında bulunacağına vurgu yapan Digital Exchange ekibi, "Video reklamcılığı, yapımı ve tüketimi kolay içerikler olduğundan 2022'de de yükselişe geçmesi şaşırtıcı olmayacak, daha da popüler olacak. Özellikler içerik üreticilerin sıklıkla kullandığı Reels gibi video içerikli projelerin popülaritesi artacak" dedi.

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNE ÖNEM VERİN

Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk ise 2022'deki reklam trendleri arasında sosyal medyanın etkinliğini artırarak sürdüreceğini anlattı. Sosyal medyanın gücünün iyi kullanılmasının markaya para, tanınırlık ve yeni müşteriler kazandırdığını hatırlatan Pamuk, şunları söyledi:

"Sosyal medyanın gücünü her platformdan sağlamaya açık olmak markanıza olumlu yönde etki edecektir. Kullandığınız platformların raporlama ve etkileşimini düzenli bir şekilde takip etmeli, sosyal medya yönetiminize önem vermelisiniz."

Şirketlere reklam stratejileri için bir dizi öneride bulunan Pamuk, şu maddeleri sıraladı:

"E-ticaret önümüzdeki yılların en önemli sektörü haline gelecek. E-ticaret sitenizi yakından takip edin. Sorunlarını anında çözün. Kargo süreçlerini geliştirin. Mutlaka bir Instagram ve Facebook mağazası kurun. Ürünlerinizi buraya entegre edin. Tasarım konusuna özellikle çalışın. E-ticaret sitenizdeki görsellerde fotoğraflarınızın kalitesi ve tasarımı konusunda hassasiyet gösterip, göze hitap edin."

INFLUENCER PAZARLAMANIN PAYI ARTACAK

Influencer marketing 2022'de de yükselmesini sürdüreceğini anlatan Emrah Pamuk, "Yalnızca ABD'de, pazarlamacıların yüzde 72.5'inin 2022'de influencer pazarlamasını kullanması bekleniyor. Bu demek oluyor ki, 2022'de de influencer pazarlamadan sıklıkla yararlanacağız" dedi.

YOUTUBE VE LİNKEDİN İÇİN VİDEO YÖNETİMİ ŞART

Digital Exchange'in reklam ekibi, şirketleri video marketing konusundaki yanlışlarla ilgili uyararak şu maddeleri sıraladı:

" YouTube'da doğru anahtar kelime ile video yükleyin. Şirketinizin stratejisini video pazarlamada ön plana çıkartın. YouTube'un yanında çok video izlenen Linkedin'de de video marketing'e önem verin. Kısa videolarla ürün ve hizmetlerinizi anlatacak bir dil oluşturun."