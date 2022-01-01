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Gaziantep ve çevre illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Gaziantep ve çevre illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

01.01.2022 00:30

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cengiz Gökçen Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 3,5 kilogram dünyaya gelen ve Mutlu Poyraz ismi verilen erkek bebeğin ailesini ziyaret etti.

Vali Gül, anne Rukiye ile baba Şahin Özbek'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bebeğin ve annenin gayet sağlıklı olduğunu belirten Vali Gül, bebeğe altın taktı.

Vali Gül'e, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, hastane başhekimi Fatma Coşkun da eşlik etti.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 2022 yılının ilk bebeği Şirin ve Haci İbrahim Şıhbozan çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen "Gülçin " oldu.

21 yaşındaki Şirin Şıhbozan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.00'da 3 kilo 500 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne Şıhbozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek yılın ilk dakikalarında ilk çocuğunu kucağına almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şirin Şıhbozan yeni yılın çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Doktor Ahmet Köseoğlu, bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 2022 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda dünyaya gelen 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebeğe henüz ismi verilmedi.

Anne Öznur Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir şey, Allah olmayan herkese nasip etsin. Buradaki doktor, hemşire ve ebelere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sağ olsunlar. Bizle ilgilendiler. Üçüncü çocuğumuz ama isim daha düşünmedik. Hayırlısı olsun inşallah." diye konuştu.

Baba Ali Uzun da çok mutlu olduklarını belirterek, "İki kızım vardı bu erkek şükürler olsun. Düşündüğümüz bir isim yok ama ailemle karar vereceğiz. Biz önceden kız olarak biliyorduk sonradan erkek olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, aileyi cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti.

Anne ve bebeğe hastaneye gelen belediye ekiplerince çeşitli hediyeler takdim edildi.

Malatya

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.05'te 3 kilo 450 gram ağırlığında doğan bebeğe Furkan adı verildi.

23 yaşındaki anne Elif Gürbüz, gazetecilere, ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek herkese sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

Baba Hamit Gürbüz ise ikinci kez baba olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bize yeni yılın sürprizi oldu, beklemediğimiz anda geldi. Rabbim herkese sağlıklı bir yeni yıl yaşamayı nasip etsin. Baba olmak güzel bir duygu." diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Fatma Nur Ceylan ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, "Bebeğimiz 3 kilo 450 gram, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Normal doğum, inşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da 2022 yılının ilk bebeği Mehmet Emin ile Rukiye Polat çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Neva oldu.

27 yaşındaki Rukiye Polat, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde saat 00.00'da 2 kilo 900 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, aileyi ziyaret ederek, anne ve bebeğin durumu hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Başkan Kılınç, bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Baba Mehmet Emin Polat, yeni yılın ilk dakikalarında ilk çocuğunu kucağına almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Araştırma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep ve çevre illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika


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