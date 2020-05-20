Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüs sebebiyle ağır bir darbe alan yerli turizm sektörünü ayağa kaldırmak için resmi tatillerin arttırılması ve haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesi gibi uygulamalar planladıklarını açıkladı.

Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi, System.String[]

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüs sebebiyle ağır bir darbe alan yerli turizm sektörünü ayağa kaldırmak için resmi tatillerin arttırılması ve haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesi gibi uygulamalar planladıklarını açıkladı.


Karantina sürecinin ardından normalleşme sürecine başlayan Yeni Zelanda, korona virüse karşı olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. 13 Mayıs Çarşamba gece yarısından itibaren alınan önlemleri bir kademe daha gevşeten Yeni Zelanda'da son 72 saattir yeni bir korona virüs vakası görülmedi. Bu süreçte iş yerleri, alışveriş merkezleri, ibadet yerleri, kafe ve restoranlar tekrar hizmete açılırken, bu hafta başından itibaren okullar kapılarını öğrencilere açtı. Yeni düzende vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları için gerekli uyarılar yapılırken sosyal toplanmalara 10 kişi sınırlandırılması getirildi.


Başbakan Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği canlı yayında bu şartlar altında geçen bir haftayı değerlendirirken, aldıkları sonuçların oldukça umut verici olduğunu ancak korona virüsü tehdidinin hala ülke sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Ardern, bu normalleşme sürecinde ekonominin tekrar canlanmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi. Ardern, özellikle korona virüs sebebiyle ağır darbe alan yerli turizm sektörünü ayağa kaldırmak için resmi tatillerin arttırılması ve haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesi gibi uygulamalar planladıklarını açıkladı. Başbakan Ardern, karantina sürecinde çoğu vatandaşın esnek mesai saatleri ve evden çalışma düzeni ile verimli sonuçlar elde ettiğini, bu sebeple işverenlerin çalışma günleri ve saatleri üzerinde yeni düzenlemeleri değerlendirebileceğini söyledi.


Normalleşme sürecinde kısıtlamalar gevşetiliyor


Normalleşme süreciyle birlikte Perşembe gününden itibaren açılacak bar ve gece kulüplerinde yeni uygulamalar olacak. Tüm işletmelere sosyal mesafeyi ihlal etmeyecek oturma düzeni zorunluluğu getirilirken, kafe ve restoranlarda olduğu gibi müşterilerden isim, soyad ve iletişim bilgileri kaydı almak mecburi hale getirildi. Başbakan Ardern konuşmasında vatandaşları bar ve gece kulüplerinin açılmasıyla ilgili uyardı. Korona virüs tehdidinin sona ermediğinin altını çizen Ardern, vatandaşlara gittikleri her ortamda sosyal mesafeye uygun davranmaları uyarısında bulundu. Ardern, son bir haftada alınan sonuçların istikrarlı bir şekilde devam etmesi halinde önlemlerin önümüzdeki haftalarda daha da gevşeyebileceği müjdesini verdi.


Korona virüs takibi için mobil uygulama geliştirildi


Gerçekleştirilen canlı yayında Sağlık Bakanı Dr Ashley Bloomfield, devlet tarafından hazırlanan yeni mobil uygulama 'NZ Covid Tracer'ı tanıttı. Temel amacı uygulamayı kullanan vatandaşların bulundukları ortamları kayıt altında tutarak, tespit edilecek olası bir korona virüs vakasının kolayca takip edilmesini sağlamak olan mobil uygulamayı herkes ücretsiz indirebilecek. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, gittikleri her kafe, restoran veya dükkanda, işletme tarafından belirlenecek QR kodu telefonlarına okutarak kendilerini kayıt altına alacak. Tespit edilecek olası bir korona virüsü vakasında ise aynı ortamda vakit geçirmiş kişilerle iletişime geçilecek. Sağlık Bakanı Dr Ashley Bloomfield, bu uygulama ile birlikte normalleşme sürecini kontrollü bir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.


Resmi kayıtlara göre toplam bin 503 korona virüs vakası görülen Yeni Zelanda'da, 21 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. - AUCKLAND

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi - Son Dakika

Son Dakika

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek         
18:52
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 21:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]