Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

2 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " dedi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " dedi.

Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, Yeni Zelanda'daki saldırıya değindi.

Cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade eden Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Acı bir günde toplantıyı yapmak durumunda kaldık. Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Zelanda, Güncel
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