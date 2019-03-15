Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı
2 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " dedi.
Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul
Buluşması"ndaki konuşmasında, Yeni Zelanda'daki saldırıya değindi.
Cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade eden Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Acı bir günde toplantıyı yapmak durumunda kaldık. Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50 Kaynak: AA
Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var
Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu