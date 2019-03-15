Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Yeni Zelanda
'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda'daki trajedi, terörün acımasızlığı karşısında dünyanın birlik olması gerektiği mesajını veriyor." dedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vucic, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısı ile ilgili Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'e taziye mesajı gönderdi.
Mesajında saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Sırp lider, "Yeni Zelanda'daki trajedi, terörün acımasızlığı karşısında dünyanın birlik olması gerektiği mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.
İnsanları korkutarak hükmetmeye çalışan terörün, sınır tanımadığını ve insani değerlere saygı duymadığını kaydeden Vucic, mesajında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
"Bizim üzerimize düşen görev, ortak değerlerimize ve dünyada özgürce yaşama hakkına daha güçlü bir şekilde sahip çıkmak. Sırbistan, her zaman hak ve adaletin yanında yer alacak, tüm milletlerin, tüm dinlerin eşit haklara sahip olması için mücadele edecek." Kosova
'dan tepkiler
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör eylemlerini sert bir şekilde kınadığını ifade etti.
Kosova halkının, "dost" olarak nitelendirdiği Yeni Zelanda ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını kaydeden Thaçi, "Bu tür eylemler, dünyada her türlü aşırıcılık ve teröre karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin kanıtıdır." dedi.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da onlarca masum insanın hayatını kaybettiği terör eyleminin, özgür bir ülkenin değerlerini tehdit ettiğini ve herkesi etkilediğini vurguladı.
Yeni Zelanda devletine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Haradinaj, "Terör, nereden geldiğine bakılmaksızın, en büyük kötülüktür ve buna hep beraber karşı çıkmalıyız." dedi. Bosna Hersek
ve Karadağ
'dan kınama
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic
de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderdiği taziye mesajında, iki camiye yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınadığını bildirdi.
Terör saldırısını düzenleyen ve planlayanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydeden Komsic, "Aşırıcı ideolojiler ve korkakça yapılmış eylemler, en sert biçimde kınanmalıdır. Biz de Bosna Hersek olarak terörle mücadeleye katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ, Yeni Zelanda'daki terör eylemini şiddetle kınıyor. Ülkemiz şiddet, aşırıcılık, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı mücadelede kararlı olmaya devam edecek." dedi.
Kuzey Makedonya
'dan tepki
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov ise Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısı haberini duyduğunda sarsıldığını belirterek, "Şiddet ve nefrete karşı Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Derin başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.