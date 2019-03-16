Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

29 dakika önce

Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen grup adına konuşan 60'ncı Dönem Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, dün, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman'ın şehit olduğunu ve çok sayıda Müslüman'ın yaralandığını anımsatarak, "Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

İnançları gereği ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan bu saldırının İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı gösterdiğini belirten Olgun, "Dünyanın neresinde olursa olsun, doğusuyla, batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz. Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor, esefle kınıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:16 Kaynak: AA

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