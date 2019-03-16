Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar tepki gösterdi.



Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Diyarbakır Şubesi öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelenler, terör saldırısını protesto etti.



Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan, yaptığı açıklamada, batıdaki İslam düşmanlığının masum sivil Müslümanları katledecek noktaya vardığını söyledi.



İslamın insanlığın umudu olmaya devam edeceğini belirten Nazlıcan, İslam düşmanlığının sistematik terör saldırıları şeklinde profesyonelce kurgulandığını ifade etti.



Elazığ



Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik Platformu (ELHAK) öncülüğünde İzzet Paşa Camisi'nde bir araya gelenler, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto ederek saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya, yaptığı konuşmada, saldırıya tepki gösterdi.



Gıyabi cenaze namazına AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.



Siirt



Siirt Birlik Platformu öncülüğünde merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde bir araya gelenler gıyabi cenaze namazı kıldı.



İl Müftüsü Ahmet Altıok'un saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.



Namaza AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Batman

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) öncülüğünde Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, terör saldırısına tepki gösterdi.



MTTB Batman Şube Başkanı Ferit Şimşek, yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediklerini belirterek dünyadaki bütün insanların inançlarını özgürce yaşamalarının esas olduğunu kaydetti.



Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.



Şırnak



Anadolu Gençlik Derneği Şırnak Şubesi (AGD) öncülüğünde Geylani Camisi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, terör saldırısına tepki göstererek gıyabi cenaze namazı kıldı.



AGD İl Temsilcisi Emin Tatar, yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek "Bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur." ifadesini kullandı.

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