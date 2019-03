Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısına Tepkiler

NEW Yeni Zelanda 'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına ABD 'li siyasilerden tepki geldi.ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar, saldırıya Twitter hesabından tepki gösterdi.Paylaşımında "Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz." ayetine yer veren Omar, "Buz gibi haberlere uyandık. Bu korku karşısında, bugün (Müslüman) topluluğumuzla yas tutuyorum ve onlara daha da yakınım." ifadelerini kullandı.Omar, "Korku içinde yaşamamalıyız. Bugün cuma namazına gideceğim, umarım herkes aynısını yapar. Cumanız mübarek olsun." mesajını verdi. Obama 'dan tepkiEski ABD Başkanı Barack Obama da saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Michelle ve ben Yeni Zelanda halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Sizinle ve Müslüman toplumla yasınızı paylaşıyoruz. Her türlü nefrete karşı durmalıyız." çağrısında bulundu.Öte yandan ABD'de 2020'de yapılacak seçimler için aday adaylıklarını açıklayan isimler de Twitter üzerinden saldırıya tepki gösterdi.Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders, saldırıyı "korkunç" olarak niteleyerek, "Hiç kimse dini dolayısıyla can korkusu yaşamamalı. Saygı ve anlayışı barındıran bir gelecek inşa etmek adına nefret ve şiddetin her türlüsünü kınamak için bir araya gelmeliyiz." değerlendirmesini yaptı."Namaz kılan insanları öldürmek, şeytanca ve korkakça" California Senatörü Kamala Harris ise şu paylaşımı yaptı:"Kalbim, Christchurch'deki trajik cinayetlerden etkilenen Yeni Zelanda ve dünyadaki Müslümanların yasıyla dolu. Bir ibadethanede namaz kılan insanları öldürmek, şeytanca ve korkakça. Nefreti kınamak ve hoşgörüsüzlüğe sesimizi yükselmek için dünyadaki dostlarımızla birlikteyiz." New Jersey Senatörü Cory Booker da paylaşımında, saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Beyaz ırkçılığa ve İslamofobinin tüm dünyada artmasına, nefrete karşı kararlı bir çalışma ile karşılık vermeliyiz." görüşünü paylaştı.Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, "Herkes, nefreti kınamalı ve camilere, sinagoglara ya da kiliselere yapılması fark etmeksizin kurbanların yanında olmalıdır." dedi.Adaylardan John Delaney de eşi ve kendisinin söz konusu saldırıyı kınadığını ve saldırıdan etkilenenler için dua ettiklerini belirterek, "Amerikalılar, nefreti ve anlamsız şiddeti ortadan kaldırmak ve bu dünyayı daha güvenli bir hale getirmek için sizinle (Müslümanlar) duruyor. Tüm bunları hep birlikte atlatacağız." mesajını verdi.