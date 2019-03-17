Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yukarı Çarşı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen Ahlat Gençlik Merkezi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
, Eğitim Bir-Sen, Diyanet Sen
ve Memur Sen
şubesi üyeleri ile vatandaşlar, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Grup adına konuşan Ahlat İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Emrullah Erkan, saldırıda tetiği çekenleri, saldırının planlamasında yer alanları, saldırı planı üzerinden hesap içerisinde olan tüm çevreleri en ağır şekilde kınadıklarını söyledi.
Müslüman ya da gayrimüslim, cami de ya da bir başka mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erkan, insana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınamayacağını dile getirdi.
Erkan, katliamı bir-iki kişinin sapkınlığı görmek, olayı bireysel suç olarak ele almanın, dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara düşmanlığı okuyamamak olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"Saldırının hemen ardından açıklama yapan Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in, olaydan artan Müslüman nüfusu ve mültecileri sorumlu tutması da en az bu saldırı kadar vahşicedir. Saldırıyı hem Avustralya'da hem de Yeni Zelanda'da toplum içinde artan Müslüman nüfusa karşı büyüyen korkunun bir göstergesi olarak ifade eden Senatör Anning, Hitler
'i aratmayacak kabiliyette ve donanımdadır. Senatör Anning'in, 'Yeni Zelanda sokaklarında kan dökülmesinin asıl nedeni, göçmen programıdır ki her şeyden önce fanatik Müslümanların Yeni Zelanda'ya göç etmesine olanak sağladı.' cümlesi, saldırganın hangi zihniyetten beslendiğini de göstermektedir."
Bu saldırıların bizzat Batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobinin neticesi olduğunu belirten Erkan, "Bizim bu saldırılardan ötürü bütün Yeni Zelanda halkını sorumlu tutmamız ve onlara karşı nefret beslememiz söz konusu olamaz ancak bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur." dedi.
Grup, daha sonra saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.
Basın açıklamasına Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ve AK Parti
İlçe Başkanı Oğuz Atılgan da katıldı.