Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Tepkiler Büyüyor

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Tepkiler Büyüyor

1 saat önce

Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamayla Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi.

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısına Tepkiler Büyüyor, System.String[]
Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamayla Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi.

Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik iki camide yapılan saldırıya bir tepkide Kütahya'da geldi. 49 Müslümanın hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde bazı sivil toplum kuruluşları cuma namazı çıkışında Ulucamii önünde basın açıklaması yaparak terörü lanetledi. Grup adına basın açıklamasını yapan Kütahya TÜGVA Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çakır, "Yeni Zelanda'da camilerimize haince, kahpece yapılan saldırı ile onlarca masum kardeşimiz şehit düştü. Cennette mekanları ali olsun. Rabbim rahmet eylesin. Müslüman kardeşlerimize yapılan bu katliamı lanetliyoruz" dedi.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir" diyen Çakır şunları kaydetti:

"Aynı şekilde en ufak bir acı olduğunda en içten duyduğumuz Mescidi Aksa'da bir vakit ezanın okunmadığını nefesimizin kesilmesi ile öğrenmiş olduk. Ayrıca bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a diktatör demesi öfkemizi körüklemiştir. Bu pervasız ifadelerin diplomatik olarak elbet bir karşılığı olacaktır." - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, Yeni Zelanda, Güncel
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