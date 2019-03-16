Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi

1 saat önce

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Bush, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirtti.

KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların kimliklerinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Dünya, Güncel
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